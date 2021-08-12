Danimarka için çalışan Afganlar tahliye edilecek

Danimarka için çalışan Afganlar tahliye edilecek

Ülkenin birliklerine tercümanlık hizmeti sunan 45 Afgan'ın, tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Danimarkalı milletvekilleri, kendi ülkeleri için Afganistan'da çalışan Afganlar konusunda harekete geçti.

Afganistan'da Danimarka hükümetine çalışan 45 Afgan vatandaşının tahliye ve onlara 2 yıl süreyle ülkede ikamet teklifi kabul gördü.

AFGAN TERCÜMANLARI KAPSIYOR

Çarşamba günü onaylanan plan, Kabil'deki Danimarka Büyükelçiliği'nde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan kişiler için geçerli olacak.

2006'da Kabil'deki büyükelçiliğini açan Danimarka, diğer Batılı ülkeler gibi, yakın zamanda Afganistan'dan kalan birliklerini çekmişti. Büyükelçilik'te son 2 yılda çalışan mevcut ve eski personele, eşlerine ve çocuklarına tahliye için hak tanındı.

MÜMKÜN OLAN EN KISA SÜREDE...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, onları Afganistan'dan çıkarma çabasının mümkün olan en kısa sürede başlaması ve "Büyükelçiliğin hala çalışabilmesi için" kademeli olarak gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlığın tahliye planını duyurmasının ardından geniş siyasi destek görmesinin akabinde yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AFGANLARA KARŞI ORTAK SORUMLULUĞUMUZ VAR"

"Afganistan'daki güvenlik durumu ciddi. Taliban, birçok kişinin korktuğundan daha fazla zemin kazanıyor. Danimarka'nın Afganistan'daki varlığına ilişkin bağlantıları ve katkıları dolayısıyla şu anda tehdit altında olan Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var."

Danimarka hükümeti, ülkelerindeki istikrarsızlık nedeniyle Afgan göçmenlerin sınır dışı edilmesini askıya almayı planladığını henüz duyurmadı.