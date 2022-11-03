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    Danimarka Meclisi'nde 17 yıl sonra ilk: Hiçbir Kürt seçilemedi

    Danimarka Meclisi'nde 17 yıl sonra ilk: Hiçbir Kürt seçilemedi

    11 Kürt kökenli adayın hiçbiri, aynı bölgeden seçime katıldıkları için Meclis'e giremedi. Bu durum, ülkede yıllar sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 14:19
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    Danimarka’da parlamento seçimleri yapıldı.

    Başbakan Mette Frederiksen'in Sosyal Demokratlar Partisi, en fazla oy alan parti oldu.

    Frederiksen'i destekleyen merkez sol ittifakı da parlamentoda çoğunluğu elde etti.

    Kürt kökenli adaylar seçilemedi

    Seçimlerle ilgili yıllar sonra bir de ilk yaşandı. 11 Kürt kökenli aday arasından hiçbir isim seçilemedi.

    Çoğu ismin aynı bölgeden adaylıklarını ilan etmesi ve bunun sonucunda oyların bölünmesi, oluşan tabloda büyük rol oynadı.

    17 yıldır ilk kez Meclis'te Kürt yok

    Hiçbir Kürt kökenli siyasetçinin seçilemediği oylamayla ilgili olarak, "17 yıldır ilk kez Meclis'te Kürt yok." tespitinde bulunuldu.

    Söz konusu adaylar ve aldıkları oylar, şu şekilde sıralandı:

    • Serdal Benli: 2661
    • Yıldız Akdoğan: 2290
    • Lars Aslan Rasmussen: 1580
    • Halime Oğuz: 859
    • İbrahim Benli: 721
    • Hediye Temiz: 656
    • Esat Şentürk: 584
    • Necla Baran: 572
    • Araz Khan: 447
    • Sazan Garmiyani: 310
    • Jenan Jamil Bozo: 15

    Danimarka Meclisi nde 17 yıl sonra ilk: Hiçbir Kürt seçilemedi #1

    Yeni hükümette belirleyici rol oynayacak isim

    Öte yandan Ilımlılar Partisi ile oyların yüzde 9'unu alarak parlamentoda 16 sandalye elde eden eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen'in, yeni hükümette belirleyici rol oynaması bekleniyor.

    AA'nın haberine göre, Rasmussen, ittifak lideri olarak Frederiksen'in hükümet kurma girişimini desteklese de bugüne kadar ülkenin yeni başbakanı olarak kimi görmek istediğine dair bir açıklamada bulunmadı.

    İki dönem Başbakanlık yapan ve 2019 yılı seçimlerindeki yenilgisinin ardından merkez sağ Liberal Parti'den ayrılarak Ilımlılar Partisi'ni kuran Rasmussen'in başbakanlık görevine talip olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.

    Danimarka'nın azınlık hükümetlerince yönetilmesi

    Parlamentodaki parçalı yapı nedeniyle uzun yıllardır hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi, Danimarka'nın azınlık hükümetlerince yönetilmesini ve partiler arası uzlaşıyı zorunlu kılıyordu.

    Başbakan Frederiksen de sol partilerin desteğiyle bir azınlık hükümetini yönetiyordu.


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