Danimarka Meclisi'nde 17 yıl sonra ilk: Hiçbir Kürt seçilemedi

11 Kürt kökenli adayın hiçbiri, aynı bölgeden seçime katıldıkları için Meclis'e giremedi. Bu durum, ülkede yıllar sonra bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Danimarka’da parlamento seçimleri yapıldı.

Başbakan Mette Frederiksen'in Sosyal Demokratlar Partisi, en fazla oy alan parti oldu.

Frederiksen'i destekleyen merkez sol ittifakı da parlamentoda çoğunluğu elde etti.

Kürt kökenli adaylar seçilemedi

Seçimlerle ilgili yıllar sonra bir de ilk yaşandı. 11 Kürt kökenli aday arasından hiçbir isim seçilemedi.

Çoğu ismin aynı bölgeden adaylıklarını ilan etmesi ve bunun sonucunda oyların bölünmesi, oluşan tabloda büyük rol oynadı.

17 yıldır ilk kez Meclis'te Kürt yok

Hiçbir Kürt kökenli siyasetçinin seçilemediği oylamayla ilgili olarak, "17 yıldır ilk kez Meclis'te Kürt yok." tespitinde bulunuldu.

Söz konusu adaylar ve aldıkları oylar, şu şekilde sıralandı:

Serdal Benli: 2661

Yıldız Akdoğan: 2290

Lars Aslan Rasmussen: 1580

Halime Oğuz: 859

İbrahim Benli: 721

Hediye Temiz: 656

Esat Şentürk: 584

Necla Baran: 572

Araz Khan: 447

Sazan Garmiyani: 310

Jenan Jamil Bozo: 15

Yeni hükümette belirleyici rol oynayacak isim

Öte yandan Ilımlılar Partisi ile oyların yüzde 9'unu alarak parlamentoda 16 sandalye elde eden eski Başbakan Lars Lokke Rasmussen'in, yeni hükümette belirleyici rol oynaması bekleniyor.

AA'nın haberine göre, Rasmussen, ittifak lideri olarak Frederiksen'in hükümet kurma girişimini desteklese de bugüne kadar ülkenin yeni başbakanı olarak kimi görmek istediğine dair bir açıklamada bulunmadı.

İki dönem Başbakanlık yapan ve 2019 yılı seçimlerindeki yenilgisinin ardından merkez sağ Liberal Parti'den ayrılarak Ilımlılar Partisi'ni kuran Rasmussen'in başbakanlık görevine talip olup olmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Danimarka'nın azınlık hükümetlerince yönetilmesi

Parlamentodaki parçalı yapı nedeniyle uzun yıllardır hiçbir partinin çoğunluğu elde edememesi, Danimarka'nın azınlık hükümetlerince yönetilmesini ve partiler arası uzlaşıyı zorunlu kılıyordu.

Başbakan Frederiksen de sol partilerin desteğiyle bir azınlık hükümetini yönetiyordu.