Danimarka, sahte test şüphesiyle BAE ile uçuşları 5 gün durdurdu

Danimarka, sahte test şüphesiyle BAE ile uçuşları 5 gün durdurdu

Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurdu.

Danimarka Ulaştırma Bakanlığı, BAE’nin turizm merkezi Dubai’de yapılan koronavirüs testlerinde usulsüzlük şüphesi nedeniyle uçuşları 5 gün boyunca askıya aldığını duyurdu.

Ulaştırma Bakanı Benny Engelbrecht, daha önce Dubai’den gelen yolcularda koronavirüsün daha hızlı yayılan türüne rastlandığına vurgu yaparak, BAE’de yapılan testlerin sonucunun doğruluğunu araştıracaklarını kaydetti.

"YOLCULARIN SAHTE TEST ALAMAYACAĞINA EMİN OLMADIKÇA UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLATMAYACAĞIZ"

İlk etapta BAE ile uçuşları 5 gün askıya alan Danimarka'nın, özellikle Dubai’den gelen yolcuların sahte test satın alamayacağına emin olmadıkça uçuşları yeniden başlatmayı düşünmediği bildirildi.

Danimarka, koronavirüs mutasyonlarının ülkeye girişinin önüne geçmek için 9 Ocak’ta, yurt dışından gelen yolculara negatif test sonucu zorunluluğu getirmişti.