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    Danimarka'da havalimanı çalışanlarından grev

    Kopenhag Havalimanı'ndaki grev nedeniyle yolcular bagajlarını alamadı. Bir saatlik grevin ardından çalışanlar yeniden işlerinin başına döndü.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 15:59
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    Danimarka'da havalimanı çalışanlarından grev

    Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki havalimanı greve sahne oldu.

    Kopenhag Havalimanı'nda bagaj taşımacılığından sorumlu çalışanlar, grev kararı aldı.

    BAGAJ ÇALIŞANLARINDAN GREV

    Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına gelen görüntülerde, bagaj taşıyan araçların terk edildiği görüldü.

    Havalimanında çok sayıda bagaj çalışanı, grev kapsamında öğleden sonra çalışmayı bıraktı.

    UÇUŞLAR ERTELENDİ, YOLCULAR BAGAJLARINI BEKLEDİ

    Grev nedeniyle bazı uçuşlar ertelenirken, bazı yolcular da bagajlarını almak için beklemek zorunda kaldı.

    Danimarka basını; çalışanların, bir saatlik grevin ardından yeniden işlerine döndüğünü aktardı.

    Danimarka da havalimanı çalışanlarından grev #1

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