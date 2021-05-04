Danimarka’da koronavirüs önlemleri hafifletiliyor

Danimarka'da koronavirüsle mücadele kapsamında kapatılan okul, tiyatro ve sinemalar 6 Mayıs itibarıyla yeniden açılacak.

Danimarka'da koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler gevşetilmeye devam ediyor.

OKULLAR, SİNEMALAR YENİDEN AÇILIYOR

Geçtiğimiz Nisan ayında kafe ve restoranların açıldığı ülkede, okul, tiyatro ve sinemalar belirlenen önlemler altında 6 Mayıs itibarıyla yeniden açılacak. Son gelişmeyle birlikte ülkede normalleşmeye doğru büyük bir adım daha atılırken, salgınla mücadeleye yönelik bir grup kısıtlama ise devam edecek.

KAPALI MEKANLARDA 25, AÇIK MEKANLARDA 75 KİŞİYE İZİN VERİLECEK

Koronavirüs tedbirleri kapsamında özel davetlerin en geç 23.00’e kadar tamamlanması gerekirken, kapalı mekanlarda 25, dış mekanlarda ise 75 kişinin toplanmasına izin verilecek.

Yeniden açılan tesislere giriş Coronapas pasaportu ile mümkün olacak. Ülkede yeniden açılma sürecine geçişi kolaylaştırmak için başlatılan Coronapas pasaportunu alabilmek için ise kişilerin her iki aşı dozunu yaptırmaları, koronavirüsü 12 hafta önce geçirmiş olmaları ya da son 72 saat içinde testlerinin negatif çıkması gerekiyor.

"NORMALE DÖNÜŞ, SALGININ KONTROLÜNÜ RİSKE ATMADAN EN KISA SÜREDE GERÇEKLEŞMELİ"

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heinicke, tedbirlerin gevşetilmesi ile ilgili açıklamasında, normale dönüş sürecinin salgının kontrolünü riske atmadan sorumlu bir şekilde ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ülkenin Adalet Bakanı Nick Haekkerup ise Danimarka’da durumun istikrarlı seyrettiğini belirterek, “Birçok ülkenin üçüncü dalgadan etkilendiğini görüyoruz." dedi.

Öte yandan nisan ayının ilk hafta sonunda restoran ve kafelerin kapılarını tekrar açmasının ardından 250 bin Danimarkalı restoran ve kafelere akın etmişti.