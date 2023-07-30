Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen kadın: Pişman değilim Başkent Kopenhag'da Kur’an-ı Kerim’i yakmak için eylem düzenleyen İslam düşmanına engel olmak isterken polis ekiplerinin saldırısına uğrayan kadın o anları anlattı. Danimarkalı kadın, "Vatandaşlıktan olmak umurumda olmaz" dedi.

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AA

Geçtiğimiz günlerde Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemlere yenisi eklendi.

Bu kez olayın adresi bir kez daha Danimarka oldu.

Son günlerde sık sık provokatif eylemlerin yapıldığı ülkede, İslam karşıtı bir şahıs, gündüz saatlerinde cadde ortasında Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı ve yakmaya kalktı.

Olayı fark eden ve engel olmaya çalışan kadın, güvenlik güçleri ve eylemci tarafından saldırıya uğradı.

Danimarka vatandaşı Iraklı Kudüs Samarrayi, o anlarda ve sonrasında yaşananları anlattı.

"Onu taşıdığımı görünce hemen bana saldırdı"

2000'den beri Danimarka'da yaşadığını kaydeden Samarrayi, Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kabul etmediğini ve yaşananların kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Samarrayi, "Kopenhag'da geçerken yol kenarında yakılmış bir Kur'an-ı Kerim gördüm ve onu hemen kaldırdım. Kur'an-ı Kerim-i yakan kişi onu taşıdığımı görünce hemen bana saldırdı ve neden onu yerden aldığımı söyledi. Aynı kişi tarafından itildim ve omuzumdan darbedildim." dedi.

"Polisler yakması için Kur'an-ı Kerim'i ona iade etti"

Hırsızlıkla suçlanan Samarrayi, sonrasında yaşananlar için şu ifadeleri kullandı:

Kur'an-ı Kerim'in üzerinden ayakkabıları almaya çalışırken Danimarkalı kişi bana yine saldırdı ve belimden darbedildim. Daha sonra ayakkabıları Kur'an-ı Kerim'in üzerine çiviyle yerleştirdiğini gördüm. Kur'an-ı Kerim elimdeyken saldırıya uğramaya devam ettim. O sırada polisi çağırdım ve polisler olay yerine gelince Kur'an-ı Kerim'i yakan kişi, polislere benim onun eşyalarını çaldığımı söyledi. Kur'an-ı Kerim'i elinden aldım ama sonra polisler yakması için Kur'an-ı Kerim'i ona iade etti. Bana saldırdığı için ona dava açtım. Ertesi gün karakola gidince onun da benden şikayetçi olduğunu öğrendim ve bana 'onun eşyalarını çaldığım' iftirasını atmış. Benim için önemli olan yaptığım mücadele sonucunda Kur'an-ı Kerim'in üzerine iliştirilen ayakkabıları kutsal kitaptan sökmekti.

"Pişman değilim"

Hakkında atılan iftiradan dolayı söz konusu davanın sürdüğünü söyleyen Samarrayi, Danimarka vatandaşlarının Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarından memnun olmadığının altını çizdi.

Samarrayi, "Kur'an-ı Kerim'i korumaya çalışmamdan dolayı Danimarka vatandaşlığından olmak umurumda olmaz. Kur'an-ı Kerim'i savunmaktan pişman değilim." dedi.

"Büyükelçilik destek vermedi"

Kur'an-ı Kerim'e yönelik eylemin Irak Büyükelçiliği önünde yaşandığını söyleyen Samarrayi, kendisine söz konusu büyükelçilikten hiçbir destek gelmediğini de belirti.

Olayın geçmişi

Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını engellemek isteyen Samarrayi, grup üyelerinin saldırısına uğramış ve araya giren polis tarafından olay yerinden uzaklaştırılmıştı.

Grubun bulunduğu alana yönelen Samarrayi, üzerine ayakkabı koyulan Kur'an-ı Kerim'i alarak, yakılmasını engellemeye çalışmıştı.

Grup üyelerinin kadına saldırarak elindeki Kur'an-ı Kerim'i almaya çalıştığı sırada polis duruma müdahale etmişti. Tarafları ayıran polis, olay yerinden uzaklaştırdığı kadının elinden aldığı Kur'an-ı Kerim'i gruba yeniden vermiş, tepkisini bağırarak da dile getiren Samarrayi, "Kimse Kur'an-ı Kerim'i yakmaz, size yazıklar olsun." ifadelerini kullanmıştı.

Yerel basındaki habere göre polisin olaydan sonra bir süre konuştuğu ve kimlik bilgilerini sorguladığı Samarrayi hakkında "hırsızlığa teşebbüs" suçlamasında bulunulmuştu.