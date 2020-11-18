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    Danimarka'da vizon itlafı, tarım bakanının istifasını getirdi

    Danimarka'da, vizon çiftliklerindeki tüm vizonların itlafının yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Tarım Bakanı Mogens Jensen istifa etti.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 19:58
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    Danimarka'da vizon itlafı, tarım bakanının istifasını getirdi

    Dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi Danimarka’da, mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 4 Kasım’da, hükümet tarafından kürkleri için çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun itlaf edilmesi kararı alındığı açıklanmıştı.

    17 MİLYON VİZONUN İTLAF EDİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

    Hükümet, vizonların itlafına gerekçe olarak, geliştirilmekte olan Covid-19 aşısının, mutasyona uğrayan virüse etki etmediğini vurguladı. Bu durum üzerine özür dileyen hükümet, yasa çalışmalarına başlarken, muhalefet partileri Jensen’in süreçte yalan söylediğini iddia ederek, bakanın istifa etmesini istiyordu.

    Danimarka Tarım Bakanı, hükümetin gerekli mevzuatı yerine getirmeden çiftliklerdeki vizonlarının itlaf emrini vermesi suçunu üstüne alarak istifa etti.

    Danimarka da vizon itlafı, tarım bakanının istifasını getirdi #1

    VİZON İTLAFI, İSTİFAYI GETİRDİ

    57 yaşındaki Tarım bakanı Mogens Jensen, "Bugün başbakana hükümetten istifa etmek istediğimi bildirdim" dedi.

    Danimarka’daki tek partili azınlık hükümetini destekleyen partilerin delegeleri artık Jensen'e güvenmediklerini açıklarken muhalif kanatta da benzer eleştiriler vardı.

    Danimarka televizyonu DR'ye konuşan Jensen, "Özür dilerim, bunun tüm sorumluluğunu alıyorum" dedi.

    Danimarka da vizon itlafı, tarım bakanının istifasını getirdi #2

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