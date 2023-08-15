Danimarka'dan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Saldırılar için özür dileriz Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, ülkede gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim’e yönelik saldırılar nedeniyle özür diledi.

AA

Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da bazı İslam ülkesi büyükelçiliklerinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri tepki toplamayı sürdürüyor.



Cezayir Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı özür diledi

Danimarkalı Bakan görüşmede, Kopenhag'daki Cezayir Büyükelçiliği dahil olmak üzere bazı İslam ülkelerinin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına yönelik suç dalgasından duyduğu üzüntüyü dile getirip, özür diledi.

Bu eylemlerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Bakan Rasmussen, söz konusu saldırıların Danimarka toplumunun hoşgörü geleneğine tamamen aykırı olduğunu kaydetti.

Rasmussen ayrıca Attaf’a, hükümetinin bu menfur uygulamalara son vermeyi amaçlayan yasa tasarısında son rötuşları yapmakta olduğu bilgisini vererek, bu yasa tasarısını parlamentoya sunacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan Attaf ile Rasmussen, söz konusu görüşmede, 16-18 Ekim 2023 tarihlerinde Cezayir'de gerçekleştirilecek Afrika ve Kuzey Avrupa Ülkeleri Ortak Bakanlar Konferansı'nın 20. oturumunun hazırlıklarına ilişkin fikir alışverişinde bulundu.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar

İsveç ve Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.

Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.

Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları ele almak amacıyla 31 Temmuz'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) 18. Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı ile eş zamanlı Danimarka ve İsveç'te yine Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar düzenlenmişti.

1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde, 3 Ağustos'ta ise Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim ateşe verilmişti.

Grup, 4 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın, 7 Ağustos'ta da Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Söz konusu kişiler, provokasyonlarını Kopenhag dışına da taşırken burada bazı Müslümanların tepkisiyle karşılaşmıştı.

Provokasyonlar, 8 Ağustos'ta Türkiye, Cezayir, Pakistan, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçiliklerinin, 9 Ağustos'ta Türkiye, Pakistan, Cezayir, Endonezya ve İran'ın Kopenhag Büyükelçilikleri önünde sürmüştü.

Gruptakiler, yazarı Danimarka Dışişleri Bakanı Rasmussen olan kitabı da yakmıştı.

İran asıllı Danimarkalı sanatçı Firoozeh Bazrafkan da 5 Ağustos'ta Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı gerçekleştirmişti.

Bu eylemlerin, polis koruması eşliğinde ve yetkili makamlardan izin alınarak yapılmasına, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke tepki göstermişti.