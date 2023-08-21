Danimarka'dan Ukrayna'ya şartlı 19 F-16 teslimatı Danimarka, Ukrayna'ya teslim edeceği 19 adet F-16 savaş uçağı için Ukrayna hava sahasının dışında kullanmama şartı koştu.

DHA

Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor...

Ukrayna tarafı ise yeni haftaya büyük umutlarla girdi.

Savaşın başından itibaren Batı desteği ile Rusya karşısında direnen Ukrayna'ya gidişatı değiştirecak bir yardım daha geldi.

Hollanda ve Danimarka öncülüğünde Ukrayna'ya savaş uçağı verme ve pilot eğitme girişimindeki Avrupa'ya ABD'den izin çıktı.

ABD savunma bakanlığının F-16'ların Ukrayna'ya teslim edilmesine izin vermesiyle birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky soluğu Hollanda ve Danimarka'da aldı.

Danimarka'dan Ukrayna'ya 19 F-16

Danimarka'da teslim alacakları uçakları inceleyim kokpitte poz veren Zelensky, resmi Telegram hesabından yaptığı açıklamada, “Ekibimle birlikte Danimarka Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Skrydstrup hava üssünü ziyaret ettim. Harika haberlerimiz var. Ukrayna için 19 adet F-16. F-16'larda eğitim gören Ukraynalı kadın ve erkeklerle konuştum. Mette Frederiksen ve ekibiyle görüşmeler yaptık.

Ukrayna için daha da fazla sonuç almak üzere elimizden geleni yapıyoruz. Bugün özellikle eğitim misyonlarının genişletilmesi konusunu ele aldık. Eğitimi hızlandırmak için her türlü çabayı gösteriyoruz. Sayın Başbakana, Danimarka Hükümetine ve tüm Danimarka halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Ukrayna hava sahası dışına çıkmayacak şartı

Uluslararası kamuoyunda gündem olan gelişmeden sonra bir ayrıntı dikkat çekti.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Danimarka F-16'ların sadece Ukrayna hava sahasında kullanılmasını şart koştu.

Danimarka Savunma Bakanı Jakob Ellemann-Jensen, Ukrayna'nın Danimarka ve Hollanda tarafından bağışlanan F-16 savaş uçaklarını yalnızca kendi topraklarında kullanabileceğini söyledi.

Jensen, “Düşmanı Ukrayna topraklarından kovmak için kullanılması şartıyla silah bağışlıyoruz. Ve bundan ötesi yok. Tanklar, savaş uçakları veya başka bir şey olsun, koşullar bu." diye konuştu.

Hollanda da 42 F-16 verecek

Öte yandan dün Hollanda ziyaretini gerçekleştiren Zelensky, Başbakan Mark Rutte ile F-16’lar konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuştu.

Zelensky açıklamasında, “Bugün Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirmek için bir adım daha atıyoruz. F-16. Rus teröristleri Ukrayna’nın şehir ve köylerinden uzak tutmak için kullanacağımız uçaklar. Mark Rutte ve ben, pilotlarımızın ve mühendislerimizin eğitiminden sonra Ukrayna'ya sağlanacak F-16 sayısı konusunda anlaştık, 42 uçak. Bu sadece bir başlangıç. Teşekkürler Hollanda” ifadelerini kullanmıştı.

Hollanda'nın da Danimarka gibi bir şart koşup koşmadığı konusunda açıklama yapılmadı.