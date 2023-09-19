Danimarkalı sanatçı boş çerçeveyi sanat eseri diye sundu: Sözleşmenin ihlali işin bir parçasıdır Kendisine ödünç verilen büyük miktardaki parayı alan ve sanat eseri olarak 2 boş çerçeve sunan Danimarkalı sanatçının, mahkeme parayı geri ödemesi kararına verdi.

ensonhaber.com

Danimarka'nın kuzeyindeki Aalborg'daki Kunsten Modern Sanat Müzesi'nde bir sanat tablosu davalık etti.

Haaning'in 2007 yılındaki çalışması, Ortalama Danimarka Yıllık Geliri, bir çerçeve içinde tuvale sabitlenmiş kron banknotlarını sergiliyordu.

Bunun üzerine 2011'de Avusturya gelirleriyle ilgili ikinci bir çalışmada euro banknotları kullanılmıştı.

Kavramsal sanatçı Jens Haaning, 2021 yılında ortalama geliri temsil etmek için çok sayıda banknotun kullanıldığı iki eseri yeniden üretmek üzere görevlendirildi.

40 bin kronluk ücret

Müze, sanat eserlerini yeniden oluşturmak için rezervlerinden yaklaşık 532 bin kron (1 milyon 775 bin TL) ve ayrıca bir sanatçıya yaklaşık 40 bin kronluk ücret sağladı.

Sanat eseri yerine boş çerçeve verdi

Ancak personel yeni teslim edilen eserleri paketinden çıkardığında, parayı al ve kaç başlıklı iki boş çerçeve buldu .

Müze, yeni sanat eserlerini sergiledi ancak Haaning parayı iade etmeyi reddedince yasal işlem başlattı.

Müze ücreti geri istedi

Bir müzeden kendisine ödünç verilen büyük miktardaki parayı cebe indiren ve sanat eseri olarak boş çerçeveler sunan Danimarkalı sanatçıya, mahkeme tarafından parayı geri ödemesi talimatı verildi.

Pazartesi günü Kopenhag'daki bir mahkeme, sanatçının kendisine borç verilen parayı geri ödemesine karar verdi ancak yine de ücretinin kendisine ödenmesi gerektiğini söyledi.

"Biz zengin bir müze değiliz"

O dönemde Kunsten Müzesi'nin müdürü Lasse Andersson şunları söylemişti:

Biz zengin bir müze değiliz. Fonlarımızı nasıl harcayacağımız konusunda dikkatli düşünmeliyiz ve gücümüzün yettiğinden fazlasını harcamayız.

"Bu hırsızlık değil"

Haaning, o dönemde Danimarka radyosuna şunları söyledi: