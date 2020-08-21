Bingazi'de Hafter yanlıları, Türk bayrağını hedef aldı. Tahrik görüntüleri, tepkilere yol açtı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Hafter, provokasyon peşinde koşuyor.

Türkiye, Birleşmiş Milletler nezdinde uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne verdiği destekle, Hafter'in stratejik yerleri kaybetmesini sağladı.

HAFTER YANLILARINDAN ALÇAK SALDIRI

Köşeye sıkışan darbeci Hafter ve destekçileri ise provokasyon peşinde koşuyor. Bunun son örneği Bingazi'de yaşandı.

Hafter yanlıları, Türk bayrağını alçak saldırıyla yaktı. Sosyal medyaya düşen görüntüler, büyük tepki topladı.

Darbeci Hafter destekçileri Türk bayrağı yaktı ViDEO