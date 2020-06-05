Darbeci Sisi'ye koronavirüsle mücadele tepkisi

Mısırlılar, darbeci Sisi'nin salgınla mücadele ve sağlık sistemi yerine Mısır'ın gelecekteki başkenti olması planlanan şehre para aktarmasını eleştirdi.

Mısır'da halk, koronavirüs ile mücadele konusunda gerekli önlemi almadığı ve başkent Kahire'de yeni inşa edilen alt yapıya çalışmalarına harcanan para nedeniyle darbeci Sisi’ye tepki gösterdi.

Sisi’nin hastanelerde yetersiz ekipmana sahip sağlık çalışanlarına ve sağlık sistemine önem vermediği, ancak söz konusu "yeni başkentin" inşası için para harcadığı belirtildi.

"HASTANELER AYNI MİLYARLARI ALAMIYOR"

Sosyal medya kullanıcıları, darbeci Sisi’nin sağlık sistemi için yeterince para kaynağı sağlamadığını ifade ederek, “Sisi, yeni başkentin inşasına devam etme talimatını verdi ve bunun için on milyarlar harcıyor. Bir yandan da koronavirüs Mısırlıları öldürüyor çünkü hastaneler aynı milyarları alamıyor.” dedi.

Başka bir kullanıcı ise “Hastaneler koronavirüs için önemli, ancak yeni başkentte en büyük anıtı yapmak daha önemli!” ifadelerini kullandı.

MISIR'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

29 bin 767 vakanın görüldüğü ülkede 1126 kişi hayatını kaybetti. Mısır'da salgın gerekçesiyle OHAL yasası değişikliği geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğe girmiş, Muhalefet partisi Devrimin Yarını lideri Eymen Nur, Sisi'nin koronavirüsten anayasayı devre dışı bırakmak için yararlanmaya çalıştığını ifade etmişti.

"YENİ BAŞKENT" İÇİN ALT YAPI ÇALIŞMALARINA 1 MİLAR DOLAR

2015 yılından beri inşası devam edem "yeni başkent", şu anki başkent Kahire’nin 49 kilometre doğusunda bulunuyor.

Söz konusu bölgenin, Kahire'deki aşırı kalabalıklaşmayı hafifletmek için ülkenin finans ve idari merkezi haline gelmesi planlanıyor. Yeni başkentin, bakanlıkların yanı sıra, elçiliklere, havalimanına, yüzlerce medikal ve eğitim tesislerine sahip olması bekleniyor.

Öte yandan Mısır medyasında geçtiğimiz ay çıkan haberlere göre, başkentin alt yapı ve geliştirme çalışmalarının maliyetinin 1 milyar doları geçtiği hatırlatılmıştı.