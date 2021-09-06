Darbeyle devrilen Alpha Conde, Fransa ile ilgili açıklamasıyla gündemde

Darbeyle devrilen Alpha Conde, Fransa ile ilgili açıklamasıyla gündemde

Askerler tarafından alıkonulan Conde'nin, Paris ile ilişkilere dair sözleri yeniden konuşuluyor. "Fransa ile göbek bağımızı kesmeliyiz" ifadesi, Conde tarafından 4 yıl önce dile getirildi.

Gine'de askerlerin yönetime el koymasıyla, büyük beklentilerle 2010'da başlayan Cumhurbaşkanı Alpha Conde devri kapandı.

Yaklaşık 50 yıllık siyasi mücadele sonucu 73 yaşında iktidara gelen Conde, 2018'de oluşturduğu Özel Kuvvetler Birlikleri'nin (GFS) başına bizzat getirdiği komutan Mamady Doumbouya tarafından devrildi.

DEMOKRATİK GÜÇ DEĞİŞİMİYLE BAŞA GELDİ

Asker Moussa Dadis Camara karşısında Kasım 2010'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı yarışında 2. turda seçilen Conde, Gine'nin 1958'de kazandığı bağımsızlığından bu yana "demokratik güç değişimiyle başa gelen ilk isim" oldu.

Conde, yemin töreninde yaptığı konuşmada kullandığı "La Guinee is back" (Gine geri döndü) ifadesiyle yeni bir devrin başladığını müjdeledi.

"FRANSA İLE GÖBEK BAĞIMIZI KESMELİYİZ"

Siyaset bilimi hocası olmasından ötürü "Profesör" ya da yerel dil Fulanicede "Ağabey Alpha" anlamına gelen "koro Alpha" lakaplarıyla tanınan Conde, yine aynı konuşmada "Gine'nin Mandelası" olma sözü de verdi.

"Bağımsız Afrika" fikrini savunan Conde'nin, 2017'de uluslararası bir konferansta yaptığı "Fransa ile göbek bağımızı kesmeliyiz." açıklaması da kıtada büyük yankı uyandırdı.

YENİDEN ADAYLIK İSTEĞİ TARTIŞMA ÇIKARDI

Daha önceki açıklamalarda anayasaya dokunmayacağını sık sık ifade eden Conde'nin, ilk kez 2019'da dile getirdiği, 3'üncü kez cumhurbaşkanı adayı olma isteği ise ülkede bir kırılmaya yol açtı.

82 YAŞINDA 3'ÜNCÜ KEZ SEÇİLDİ

Conde, Mart 2020'de iki dönem kısıtlamasının yer aldığı anayasa maddesini değiştirdi, Ekim 2020'de de halkın ve muhalefetin tüm tepkilerine rağmen 3'üncü dönemi için seçimlere girdi.

Oyların yüzde 59'unu alan Conde, yaklaşık bir yıl süren tartışmaların ardından 82 yaşında 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

GÖSTERİLERDE 90'DAN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Muhalefet, bu süreçte Conde'nin adaylığına karşı düzenlenen sokak gösterilerinde 90'dan fazla kişinin öldüğünü duyurdu.

Görevine 15 Aralık 2020'de yemin ederek başlayan Conde, bir yıl dolmadan, özel bir timin başına geçmesi için bizzat görevlendirdiği Mamady Doumbouya tarafından devrildi.

CUNTANIN ADI ULUSAL BİRLİK VE KALKINMA KOMİTESİ

Doumbaya, yönetime el koyduklarını önce Twitter'da paylaştığı bir video ile duyurdu. Videoda, darbe bildirisi okuyan Doumbaya, aynı bildiriyi birkaç saat sonra gittikleri devlet televizyonu RTG yayınında da kamuoyuyla paylaştı.

Doumbaya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurdu. Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, hava ve kara sınırlarının kapatıldığını söyledi.

CONDE'NİN BİTKİN HALİ

Aynı saatlerde Twitter'dan, Cumhurbaşkanı Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Videoda, Conde'nin bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" sorusunu yönelttiği, Conde'nin ise cevap vermediği görüldü.

Gine'de asker yönetime el koydu ViDEO

CONDE HÜKÜMETİ İLE GÖRÜŞECEKLER

CNRD tarafından yapılan 2'nci açıklamada, dün 20.00 itibarıyla ikinci bir emre kadar tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulandığı duyuruldu.

Açıklamada, Alpha Conde hükümetinin tüm unsurları ve kurum temsilcileri, 6 Eylül Pazartesi yerel saatle 11.00'de cumhurbaşkanlığı sarayına çağrıldı.

Cuntanın hükümet yetkilileriyle ne görüşeceği merak konusu olurken, devrik lider Conde'nin de ev hapsinde mi tutulacağı ya da başka bir ülkeye sürgüne mi gönderileceği henüz netlik kazanmış değil.