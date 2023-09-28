David Babayan, Azerbaycan'a teslim olmaya karar verdi Babayan, teslim olma kararını açıklarken, "Azerbaycan'da kara listeye alındım. Soruşturma için Bakü'ye gelmemi talep ettiler" dedi.

ensonhaber.com

Azerbaycan toprağı Karabağ'daki ayrılıkçı rejimin eski sözde 'dışişleri bakanı' David Babayan, Bakü'ye teslim olmaya karar verdiğini duyurdu.

Babayan, teslim olmak için Hankendi'den Şuşa'ya gitmeye karar verdi.

Teslim olacağını duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Babayan, şunları ifade etti:

Hepiniz biliyorsunuz ki Azerbaycan'da kara listeye alındım.



Azerbaycan tarafı gerekli soruşturma için Bakü'ye gelmemi talep etti. Bugün Şuşa'ya gitme kararı aldım.

"Kaçmam birçok insana zarar verir"

Babayan, bu kararın "başta sevdikleri olmak üzere büyük acılara, kaygılara ve strese" neden olacağını belirtirken, "Ama eminim onlar da anlayışla karşılayacaktır." dedi.

Ermeni yetkili, açıklamasının devamında şunları aktardı: