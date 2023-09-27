Yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti suçlaması: Azerbaycan, Ruben Vardanyan'ı yakaladı Ciddi suçlamaların odağındaki isim, sınır muhafızlarının dikkati sayesinde yakayı ele verdi. Eşi Veronika, "Kocam, Azerbaycan makamları tarafından tutuklanarak hapsedildi" derken, Vardanyan karanlık geçmişiyle göze çarpıyor.

AA & Ensonhaber

Ermeni asıllı iş insanı Ruben Vardanyan, Azerbaycan güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Dağlık Karabağ'da sözde "devlet bakanlığı" görevinden bulunan Vardanyan, Azerbaycan sınır muhafızlarının dikkati sayesinde Laçın sınırında gözaltına alındı.

Başkent Bakü'deki ilgili birimler, 55 yaşındaki Vardanyan'ı "arananlar" listesine eklemişti.

Ermenistan'a gitmek isterken yakalandı

Azerbaycan basınından News.az'a göre, Vardanyan, Azerbaycan'dan Ermenistan'a gitmek isterken yakalandı.

Vardanyan, Devlet Sınır Teşkilatı'na bağlı acil müdahale güçlerinin eşliğinde başkent Bakü'ye götürüldü.

Söz konusu isim, tutukluluk haline ilişkin karar verilmesi için ilgili devlet kurumlarına teslim edildi.

Putin vatandaşlıktan çıkardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptırımlardan kurtulmak için Karabağ'a yerleşen Vardanyan'ın, Rus vatandaşlığından çıkmasını geçen yıl onaylamıştı.

Kara para aklama, yasa dışı silah ticareti ve uyuşturucu ticaretine katıldığı belirtilen Vardanyan, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı ve geçici olarak Rus unsurların kontrolünde olan bölgeye yerleştiğini açıklamıştı.

Eşi doğruladı: Kocam tutuklu

Bu arada Ruben Vardanyan'ın eşi Veronika Zonabend, Laçın koridorundaki tutuklama işlemini doğruladı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, Zonabend, "Kocam Vardanyan, bu sabah Azerbaycan makamları tarafından tutuklanarak hapsedildi." dedi.

Karanlık geçmişi dikkat çekiyor

Karabağ'a Ermenilere yardıma gittiğini öne süren Vardanyan'ın geçmişine göz atıldığında, birikimini kara para aklama ve yasa dışı silah ve uyuşturucu ticaretinden edindiği anlaşılıyor.

Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) Mart 2019 tarihli raporunda, Rusya'da yaşayan Ermeni oligarkların faaliyetinden ve oluşturdukları şebekeden de bahsediliyor.

Raporda, bu şebekenin Rusya'da kara para aklama faaliyeti ile uğraştıkları ve kendilerine ait banka aracılığıyla ülkeden 9 milyar dolar çıkardıkları anlatılıyor.

Şebekenin kilit figürlerinden

"Troyka para aklama makinesi" olarak nitelendirilen şebeke, yolsuzluğa karışan Rus oligark ve politikacılar için kara para aklama, vergi kaçırma, varlıklarını yurt dışında saklama gibi faaliyetlerde bulunmakla suçlanıyor.

Milyarder Vardanyan ise bu şebekenin kilit figürlerinden biri olarak gösteriliyor.

Kara para aklama, uyuşturucu ve yasa dışı silah ticaretiyle uğraşan Vardanyan'ın faaliyetinin bir kısmını bir zamanlar Ermeni işgali altında bulunan Karabağ'da gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Karabağ'ın doğal kaynaklarını yağmaladı

Vardanyan'ın, Ermenistan'ın işgal ettiği dönemde Karabağ'ın doğal kaynaklarının yağmalanmasında ve taşınmasında rol oynadığı da bilinen bir gerçek.

Bu işi Lübnan asıllı, aynı zamanda Kanada ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ermeni milyarder Noubar Afeyan'la birlikte hayata geçirdiği biliniyor.

Orta Doğu'da yasa dışı silah tüccarları olarak bilinen bu ikili, işgal altındaki Azerbaycan topraklarının yasa dışı iskanında da aktif rol aldı.

Ermenileri Karabağ'a yerleştirdi

Vardanyan'ın, Lübnan ve Suriye'den Ermenilerin Karabağ'a getirilerek yerleştirilmesine öncülük ettiği ve burada onlar için yerleşim birimleri inşa ettirdiği konuşuluyor.

Ermeni yalanları ve sözde soykırım iddialarının tanınması için çaba harcayan Vardanyan, Türkiye'ye karşı yaptırımların uygulanması konularının propagandacısı olarak da öne çıkıyor.

Sözde 'hayırsever'

Ermeni kamuoyunda "hayırsever" olarak isim yapan Vardanyan, OCCRP'nin raporuna göre, bu konumunu kötüye kullandı.

Okullara ve kültür kurumlarına yardım adı altında milyonlarca kara parayı yasallaştırdı ve zimmetine geçirdi.

Azerbaycan basınında çıkan yazılarda, Vardanyan'ın adeta bir suç şebekesi lideri olarak faaliyet göstermesine rağmen onun neden hâlâ Batı'nın yaptırım listesine alınmadığı irdeleniyordu.