DEAŞ lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'ın bir sözcüsü, Telegram kanalından yayınladığı sesli mesaj ile liderleri Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

DEAŞ, lideri Ebu Hasan el Haşimi el Kureyşi'nin öldürüldüğünü duyurdu..

Reuters'ta yer alan habere göre DEAŞ sözcüsü, haberi sosyal medya kanalı Telegram'dan yayınladı.

Yeni liderlerini açıkladı

Örgüt liderleri Ebu el-Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin öldürüldüğünü belirten sözcü, yerine Ebu el-Hüseyin el-Hüseyni el-Kureyşi’nin atandığını açıkladı

Grubun sözcüsü Ebu Ömer el-Muhacir, yayınladığı sesli mesajında ​​Iraklı liderlerinin nasıl öldüğüne dair detay paylaşmadı.

Önceki liderler ABD operasyonuyla öldürülmüştü

Irak ve Suriye’de ‘halifelik’ ilan ettikten sonra yenilgiye uğratılan örgütün lideri Abubekir El Bağdadi, Suriye’de 2019 yılında ABD operasyonunda öldürüldü.

Bağdadi’nin yerine geçen Ebu İbrahim el-Haşimi el-Kureyşi ise Şubat ayında ABD özel kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeybatısında düzenlediği bir operasyonda öldürülmüştü.