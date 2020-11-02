İzmir'deki deprem bölgesinde görev yapan hassas burunlu köpekler, enkaz altında 3 kişiyi bularak ekipleri yönlendirdi.

Hassas burunlu köpekler, enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmalarında kritik görevler üstleniyor.

Bunun son örneği İzmir'de yaşandı. Deprem bölgesinde görev yapan Jandarma Arama Kurtarma personelinin dedektör köpekleri, canların kurtarılmasında ön planda.

Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Dedektör köpekler, enkaz altındakileri hayata bağlıyor FOTO GALERi

KURTARMA ÇALIŞMALARINDA DEDEKTÖR KÖPEKLER DE VAR

AFAD öncülüğünde JAK, AKUT, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) gibi Türkiye'nin göz bebeği kurumları ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin yer aldığı çalışmalarda, adeta zamanla yarışılıyor.

Çalışmalarda "isimsiz kahramanlar" olarak nitelendirilen dedektör köpekler de hassas burunlarıyla önemli rol üstleniyor.

HASSAS BURUNLARIYLA ENKAZDA ARAMA YAPIYORLAR

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde değişik illerden İzmir'e getirilen 10 dedektör köpek, bina enkazlarında durmaksızın çalışıyor.

Bingöl, Elazığ ve Van depremlerinde görev almış, tecrübeli arama kurtarma ve kadavra arama köpekleri, kurtarma çalışmalarında ekiplere büyük fayda sağlıyor.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı Arama Kurtarma Köpekleri Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Kerem Işık, arama kurtarma köpeklerinin bölgedeki enkazlarda aktif olarak kullanıldığını söyledi.

3 KİŞİYİ TESPİT ETTİLER

Arama kurtarma köpeklerinin enkaz altındaki 3 kişiyi tespit ederek ekipleri yönlendirdiğini, 5 cesede ulaştığını anlatan Işık, köpeklerin, canlıyı tespit ettikleri anda havlayarak eğiticisine bilgi verdiğini, kadavra tespit köpeğinin ise cesedin yerini tespit ettiğinde yeri eşeleyerek bölgeyi gösterdiğini anlattı.

6 AY EĞİTİM GÖRÜYORLAR

Köpeklerin özenli bir eğitim sürecinden geçtiğini aktaran Işık, "Yaklaşık 6 aylıkken Nevşehir'de bulunan Jandarma Köpek Eğitim Merkez Komutanlığı'nda bizzat kullanıcılar tarafından 6 ay eğitim gören köpeklerimiz, eğitimlerine, teşkilatımızda görev yaptıkları sürece devam eder. Köpeklerimiz, yaptıkları görev itibariyle de bizlerin vazgeçilmezleridir." ifadelerini kullandı.