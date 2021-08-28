Delta varyantı, hastaneye yatış riskini ikiye katlıyor

Sağlık hizmetlerine ek yük getirebileceği endişelerine neden olan koronavirüsün Delta varyantına dair çalışmanın sonucu paylaşıldı. İki doz aşı yaptırmanın hayati öneme sahip olduğu kaydedildi.

Koronavirüsün mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan Delta varyantına ilişkin yeni bir araştırma yapıldı.

Araştırma kapsamında, büyük ölçüde aşılanmamış veya kısmen aşılanmış insanlara odaklanıldı.

SALGINDA DELTA VARYANTI TEHLİKESİ

Delta varyantının, daha önce baskın olan Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış riskini ikiye katladığı ortaya çıktı. Alfa, ilk olarak İngiltere'nin Kent bölgesinde tespit edilmişti.

SAĞLIK HİZMETLERİNE EK YÜK GETİRİYOR

Guardian'ın haberine göre, İngiltere'deki verilere dayanan analiz, Delta varyantı kaynaklı salgının, özellikle düşük aşı oranlarına sahip yerlerde sağlık hizmetlerine ilave yük getirmesinin muhtemel olduğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, 29 Mart ve 23 Mayıs 2021 tarihleri arasında İngiltere'de 43 bin 338 koronavirüs vakasını analiz etti. Vakaların sadece yüzde 1.8'inin aşının her iki dozunu yaptırdığı, yüzde 24'ünün bir kez aşılandığı ve yüzde 74'ün hiç aşı yaptırmadığı kaydedildi.

HASTANEYE YATIŞLARI İKİ KAT ARTIRIYOR

Hakemli bilimsel tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan sonuçlar; yaş, etnik köken ve aşılanma durumu gibi temel faktörler hesaba katıldıktan sonra, Alpha varyantına kıyasla Delta varyantı ile hastaneye yatma riskinin iki kat daha fazla olduğunu gösteriyor.

Araştırmanın yazarlarından Gavin Dabrera, "Bu çalışma, Delta ile enfekte olanların, Alpha ile enfekte olanlara göre hastaneye yatmaya ihtiyaç duyma olasılığının önemli ölçüde daha yüksek olduğuna dair önceki bulguları doğruluyor." dedi.

"İKİ DOZ AŞI HAYATİ ÖNEME SAHİP"

Aşıların Delta varyantına karşı koruma sağladığını bildiklerini belirten Dabrera, sözlerini "İki doz aşı yaptırmayanların en kısa sürede aşılarını olmaları hayati önem taşıyor." şeklinde sonlandırdı.