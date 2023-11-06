Demir Kubbe savunma sistemi İsrail'i vurdu İsrail'in hava savunma sistemi, Filistin'den atılan roketleri engellemek isterken kendi topraklarını hedef aldı. Yaşanan panik anları kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kanlı saldırılarını sürdürüyor.

Filistin'den ise İsrail'e doğru atılan füze ya da roketler, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından engelleniyor.

Bununla birlikte söz konusu hava savunma sistemi, atılan roketleri engellemekte zaman zaman başarısız oluyor.

Demir Kubbe devreye giremeyince İsrail'i vurdu

Sosyal medyada paylaşılan ve iki farklı açıdan çekilen görüntülerde, atılan roketleri imha edemeyen Demir Kubbe, İsrail'i vurdu.

Demir Kubbe füzelerinin Tel Aviv'e düştüğü belirtilirken, yaşanan panik kameralara yansıdı.

Demir Kubbe yoğun roket atışına karşı koymakta zorlanıyor

İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe (Iron Dome), son İsrail-Filistin çatışmasında atılan füze ve roketleri çok etkili bir şekilde önleyebilse de yoğun roket atışına maruz kalması ve operasyonel olarak kısıtlı olması nedeniyle zorlandı.

Özellikle farklı alanlardan eş zamanlı seri füze veya roket atışlarıyla sistemin doyuma ulaşması halinde, Demir Kubbe kalkanı yetersiz kalabiliyor.

Ayrıca saldırıyı yapanların silah ve mühimmat konusunda envanterini genişletmesiyle de İsrail'i hedef alan mühimmatın tespit ve imhası için etkin biçimde çalışması zor hale geliyor.

ABD'den maddi destek

Tüm hava koşullarında etkili şekilde çalışması için tasarlanan Demir Kubbe, ABD desteği olmadan geliştirilse de 2011'de İsrail'in müttefiki ABD, programı finansal olarak desteklemeye başladı.

ABD'nin Demir Kubbe'ye yatırım yapmaya başlamasıyla ABD Kongresi'nin teknoloji paylaşımı ve ortak üretim için baskı yapmasıyla roketsavar güze bataryalarının bir kısmı şu anda ABD'de üretiliyor.

ABD'nin hava savunma sistemi için verdiği destek İsrail'e sağlanan askeri yardımın sadece bir kısmını oluşturuyor. İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre 2019'dan 2028'e kadar sağlanan yardım 38 milyar dolara ulaşacak.

Tek bir roketi önleme maliyeti

Sisteminin tamamının batarya başına 100 milyon dolar maliyeti olduğu belirtilirken, Demir Kubbe'nin tek bir roketi dahi önleme maliyetinin 20 bin ila 100 bin dolar arasında değişebildiği ancak saldırıda engellenen en ucuz roketlerin maliyetinin ise 100 doları aşmadığı ifade ediliyor.

Buradaki maliyet asimetrisi, İsrail'in bölgede özelikle Hamas ve Hizbullah gibi aktörlerle ilişkilerinde ana dinamiklerden birini oluşturuyor.

Bu nedenle İsrail’in en ileri hava savunma teknolojisinin, Hamas ve İslami Cihad gibi örgütlerin birçoğu atölye şartlarında üretilen füze ve roketlerinin niceliği karşısında bazen yetersiz kaldığı görülüyor.