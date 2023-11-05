İsrail'in eski başbakanı Yair Lapid: İsrail ahlaklı bir devlet değil İsrail'in eski başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, yaptığı açıklamada İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarına değindi. "Savaşı kazanamıyoruz" diyen Lapid, "İsrail ne ahlaki bir devlet ne de bölgesel bir güçtür" dedi.

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İsrail'in Gazze'deki zulmü devam ediyor.

7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e düzenlediği füze saldırısından sonra savaş durumuna geçen İsrail, masumları öldürüyor.

Binlerce kişiyi öldüren ve Gazze'nin dünya ile olan iletişimini kesen İsrail, hastane ve mülteci kamplarını da vurarak savaş suçu işliyor.

Dünyanın ateşkes çağrılarına kulağını kapatan ve masaya oturmayacağını söyleyen İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 9 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Lapid son durumu değerlendirdi

İsrail'in eski başbakanı Yair Lapid, Mısır basınına yaptığı açıklamada işgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına değindi.

"İsrail ahlaklı bir devlet değil"

Hamas'ın elinde tuttuğu İsrailli rehinelerin aileleriyle görüşen ve "İsrail bölgesel bir güç değil" diyen Lapid, "İsrail artık güvenli bir yer ve ahlaklı bir devlet değil" ifadelerini kullandı.

"Savaşı kazanmıyoruz, anlaşmaları destekleyeceğiz"

İsrail'in bu savaşı kazanmadığını söyleyen Lapid, "Sonuçları ve yansımaları ne olursa olsun her türlü anlaşmayı destekleyeceğiz" dedi.