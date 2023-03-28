Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde göçük altındaki madencilerin kurtarılışı kamerada Ülkede bulunan bir madende toprak kayması nedeniyle oluşan göçükte, madencileri kurtarma mücadelesi kameralara yansıdı.

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Dünyanın dört bir yanında maden işçileri zorlu bir mücadele veriyor.

Zaman zaman yaşanan maden kazaları ya da patlamalar nedeniyle ölümle burun buruna gelen işçiler, gündem oluyor.

Bu kez olayın adresi Demokratik Kongo Cumhuriyeti.

Göçük altındaki madencileri kurtarma mücadelesi

Orta Afrika ülkesinde bulunan bir madende toprak kayması yaşandı. Çok sayıda madenci, göçük altında kaldı.

Şans eseri kurtulan diğer işçiler de harekete geçerek arkadaşlarını kurtarmak için çalışma başlattı.

O anlar kameralara yansıdı

Mahsur kalan madencilerin kurtarılma anına ilişkin görüntüler ise dikkat çekti.

Görüntülerde, madencinin elindeki kürekle toprağı deştiği görüldü. Bu sırada göçük altındaki madencilerin de delikten kendilerini dışarı atarak kurtulması kameralara yansıdı.

O anlar dünyanın gündemine oturdu.