Depremin vurduğu Fas'ta arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Ülkede yaşanan 7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artarken, zorlu bölgede ekiplerin enkaz altında arama çalışmaları sürüyor.

AA

Kuzey Afrika'da felaket üzerine felaket yaşanıyor.

8 Eylül'de Fas'ta deprem felaketi yaşanırken, 10 Eylül'de ise Libya'yı sel vurdu.

İki ülkede de yaralar sarılmaya çalışılırken ortaya çıkan kareler hüzne boğuyor.

Bilanço ağırlaşıyor

7 büyüklüğündeki depremle sarsılan Fas'ta, son verilere göre can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının ise 6 bin 125 olduğu duyuruldu.

Ülkede aradan geçen zamana rağmen arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki heyelan riski, kurtarma ve yardım çalışmalarını zorlaştırırken acil servis ekipleri, ihtiyaç sahiplerine ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Ekiplerin zorlu mücadelesi

Yüksek dağlarda kurulu köyler arasındaki mesafe ve yolların engebeli olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştırsa da acil durum kuruluşları uzak bölgelere tıbbi ve insani yardım ulaştırmak için mücadele veriyor.

Fas ordusu, depremin yaşandığı bölgelerin çevresinde eğitimin devam edebilmesi için okul çadırları kurarken, vatandaş ve güvenlik personelinin katılımıyla kan bağışı kampanyaları da devam ediyor.

FOTO GALERİ Deprem felaketi ile sarsılan Fas'tan yürek burkan kareler Haberin Detayları

Maddi destek verilecek

Fas Kraliyet Divanı'ndan 14 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğü, devletin depremden etkilenen ailelere 30 bin dirhem (yaklaşık 3 bin dolar) değerinde acil yardım sağlayacağı ifade edilmişti.

Son 19 yılın en yıkıcı depremi

Fas'ta 1900 yılından bugüne büyüklüğü 5 ve üzeri 9 deprem yaşandı.

Bu sarsıntı, 2004'ten sonra en yıkıcı deprem oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)