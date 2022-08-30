Dev bal kabağından kayık yaptı

ABD’li Duane Hansen, 383 kiloluk dev bal kabağının içini oyarak yaptığı kayık ile rekor kırdı.

ABD'nin Nebraska eyaletinin Bellevue Kent Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 383 kiloluk bir bal kabağının içini oyarak kendine kayık yapan Duane Hansen’ın, Missouri Nehri’nde yaklaşık 61 kilometre kürek çekerek yol kat ettiğini açıkladı.

Açıklamada ilk başta bal kabağının sadece nehirde yüzdürüleceğini düşündüklerini belirten belediye yetkilileri, “Hansen'in aslında bu yolculukta bal kabağına bineceğini konuşmanın ilerleyen zamanlarında fark ettik” dedi.

60’ıncı doğum gününü kutlamak hem de bu alanda rekor kırmak istediğini belirten Hansen, yetkililerin şahitliğinde sabah saatlerinde bal kabağına atlayarak nehirde kürek çekmeye başladı.

Hedefine ulaştı

DHA'nın haberine göre; Hansen akşam saatlerinde rekoru kırarak nehir üzerinden Nebraska kentine ulaştı. Hansen’ın bal kabağını Berta olarak adlandırdığı ve hali hazırda rekorunun resmi olarak açıklanmasını beklediği ifade edildi.

























