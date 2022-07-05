MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarına bayramlık yolladı.

Daha önce de öksüz ve yetimleri sevindirmesiyle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sefer de Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarına bayramlık gönderdi.

"Türkmenevi Talebe Yurdu’ndaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarımızın mutluluğu"

MHP'nin sosyal medya hesabından, "Afganistan, Andhoy’da Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin himayelerinde faaliyetlerini sürdüren Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu’ndaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarımızın mutluluğu" ifadeleri ile çocukların fotoğrafları paylaşıldı.

Devlet Bahçeli, Afganistan'daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti - Video

Devlet Bahçeli'nin himayesinde kuruldu

Bahçeli'nin himayesinde kurulan ve 3,5 yıldır faaliyette olan yurtta, 80 erkek ve 70 kız çocuğu eğitim görüyor.

Devlet Bahçeli tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan yurttaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara Kurban Bayramı hediyelikleri dağıtıldı.

Afgan çocuklar hediyelere şarkı ve şiirlerle teşekkür etti

Afgan çocuklar Bahçeli'nin gönderdiği kıyafet ve ayakkabılardan duydukları memnuniyeti şarkı ve şiirlerle dile getirdi.