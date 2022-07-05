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    Devlet Bahçeli, Afganistan'daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarına bayramlık yolladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2022 - 05:54
    • Güncelleme : 05.07.2022 - 06:08
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    Devlet Bahçeli, Afganistan'daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti

    Daha önce de öksüz ve yetimleri sevindirmesiyle bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bu sefer de Afganistan'daki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarına bayramlık gönderdi.

    "Türkmenevi Talebe Yurdu’ndaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarımızın mutluluğu"

    MHP'nin sosyal medya hesabından, "Afganistan, Andhoy’da Genel Başkanımız Sayın Devlet BAHÇELİ’nin himayelerinde faaliyetlerini sürdüren Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu’ndaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklarımızın mutluluğu" ifadeleri ile çocukların fotoğrafları paylaşıldı.

    Devlet Bahçeli, Afganistan'daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti - Video

    Devlet Bahçeli, Afganistan daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti #1

    Devlet Bahçeli'nin himayesinde kuruldu

    Bahçeli'nin himayesinde kurulan ve 3,5 yıldır faaliyette olan yurtta, 80 erkek ve 70 kız çocuğu eğitim görüyor.

    Devlet Bahçeli tarafından bütün ihtiyaçları karşılanan yurttaki öksüz ve yetim Türkmen çocuklara Kurban Bayramı hediyelikleri dağıtıldı.

    Devlet Bahçeli, Afganistan daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti #2

    Afgan çocuklar hediyelere şarkı ve şiirlerle teşekkür etti

    Afgan çocuklar Bahçeli'nin gönderdiği kıyafet ve ayakkabılardan duydukları memnuniyeti şarkı ve şiirlerle dile getirdi.

    Devlet Bahçeli, Afganistan daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti #3

    Devlet Bahçeli, Afganistan daki Türkmen çocuklarına bayramlık hediye etti #4


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