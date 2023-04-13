Deyrizor’da Esad güçleri ile PKK arasında çatışma çıktı Gece saatlerinde başlayan çatışmalar, sabaha kadar devam etti. Esad'a bağlı unsurlar ile teröristler arasındaki çatışmanın bilançosu belli oldu.

AA Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ili, terör örgütü PKK/YPG ile Esad'a bağlı güçler arasında çatışmaya sahne oldu. Çatışma noktası, Tabiyye Şamiyye-Tabiyye Cezire hattı olarak kayıtlara geçti. Esad'a bağlı ordu ile PKK/YPG'nin çatışması, gece geç saatlerde başladı ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Esad güçleri ile PKK arasındaki çatışmanın bilançosu Çatışmada Tabiyye Şamiyye köyünde konuşlu rejim ordusuna mensup silahlı bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Tabiyye Cezire'de yuvalanan PKK/YPG’den ise 2 terörist yaralandı. ABD helikopteri bölgede uçtu Çatışmaların ardından terör örgütünün sahadaki destekçisi ABD güçlerine ait 2 helikopter bölgede bir süreliğine uçuş yaptı. Rejim güçleri Tabiyye Şamiyye eksenine takviye birlikler sevk ederken, rejim destekçisi Rusya da Tabiyye Şamiyye köyünde devriye yaptı. Tabiyye Cezire Fırat Nehri'nin doğu yakasında yer alırken, Tabiyye Şamiyye ise nehrin karşı yakasında bulunuyor. Nehirle ikiye ayrılan Deyrizor'daki hakimiyet durumu Suriye’nin doğusundaki Deyrizor ili, Fırat Nehri’yle doğu ve batı yakası şeklinde bölünüyor. Fırat Nehri'nin batı yakasında kalan Deyrizor il merkezi ile güney, güneydoğu ve batı kırsalı bölgeleri, Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Esad'ın eline geçti. Deyrizor'un batı yakasında rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar da yoğun şekilde varlık gösteriyor. Nehrin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altında bulunuyor. Gözden Kaçmasın Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suudi Arabistan'a gitti Haberin Detayları ABD'den Suriye'nin teröristlere silahlı eğitim Haberin Detayları