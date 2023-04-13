Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suudi Arabistan'a gitti Mikdad, Suudi mevkidaşıyla Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönüşlerini kolaylaştırma konusunu ele almak üzere Cidde'ye gitti.

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Suriye ile Arap coğrafyası arasında gerilen ilişkiler, yumuşama dönemine girdi.

Şam lideri Esad'ın Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve Tunus'a yeniden büyükelçi atama kararı, yeni bir dönemin habercisi.

Suriye-Suudi Arabistan yakınlaşması

Geçen ay Riyad yönetimi, Şam ile konsolosluk hizmetlerinin yeniden başlatılması için görüşmelere başladığını söylemişti.

Bu gelişmenin ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Suriyeli mültecilerin de durumunu ele almak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

"İlişkiler restore ediliyor, bağlar gelişiyor"

Al Jazeera, "Şam ve Riyad arasındaki bağlar gelişiyor. İki Arap ülkesi arasındaki ilişkilerin restorasyonu giderek daha olası hale geliyor." diye yazdı.

Mikdad, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan'ın davetlisi olarak çarşamba günü Cidde'ye gitti.

Suriye'de istikrar gündemde

Havalimanında yetkililerce karşılanan Mikdad, sonrasında Suudi mevkidaşı Farhan ile bir araya geldi.

Suudi Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikilinin "Suriye'nin birliğini, güvenliğini ve istikrarını koruyan siyasi bir çözüme ulaşma çabaları konusunda oturum" düzenleyeceğini duyurdu.

Suriyeli mültecilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak istiyorlar

Ayrıca, "Suriyeli mültecilerin anavatanlarına dönüşlerini kolaylaştırmak ve Suriye'de etkilenen bölgelere insani erişimin güvence altına alınması" konuları masada olacak.

Ziyaret, Suriye'de savaşın başladığı 2011'den bu yana bir Suriye dışişleri bakanının Suudi Arabistan'a yaptığı ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

Arap Birliği, Şam'ın durumunu görüşecek

Bu arada Suudi Arabistan, cuma günü Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü görüşmek üzere bölgesel dışişleri bakanları toplantısına ev sahipliği yapacak.

Suudi devlet medyası, geçen ay, Şam ve Riyad arasında konsolosluk hizmetlerinin devam etmesi için görüşmelerin yapıldığını bildirmişti.

Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin müttefiki İran'la yakınlaşmayı kabul etmesinden bu yana diplomatik çabalar hız kazandı.