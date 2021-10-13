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- Diego Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması
Diego Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması
- Haber Merkezi
- 13.10.2021 - 12:06
- Güncelleme : 13.10.2021 - 12:23
Dünyaca ünlü futbol yıldızı Diego Maradona'nı,n 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla yatakta olduğu görüntüler ortaya çıktı.
Arjantinli yayın kuruluşu Infobae'nin elde ettiği görüntülerde, Küba uyruklu Mavys Alvarez'in, üstsüz olarak görülen sporcu tarafından kayda alındığı görüldü.
ARJANTİN’E KAÇIRDI
Videoda ayrıca, Maradona'nın arkadaşları da yer aldı.
Kayıt, Alvarez'in sporcuyu kendisini Küba'dan Arjantin'e kaçırmakla suçlamasından yaklaşık 2 hafta sonra yayınlandı.
KÜBA’DA TANIŞTILAR
37 yaşındaki Alvarez, dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Maradona ile 2000 yılında alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğü Küba'da tanıştığını söyledi.
Kadın, Maradona'nın uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle buluşmanın 'faciayla sonuçlandığını' dile getirdi.
“ZENGİNDİ VE BENİMLE İLGİLENDİ”
Miami'de bulunan yerel America TeVe kanalına konuşan Alvarez, “Hayatımın en büyük hatasıydı. Henüz çocuktum, saftım. O bir yabancıydı, zengindi ve benimle ilgilendi. Hayır diyemedim.” dedi.
Aralarında cinsel birliktelik olup olmadığı konusunda açıklama yapmayan Alvarez, ilişkilerinin 3 yıl sürdüğünü kaydetti.
GÖĞÜS BÜYÜTME AMELİYATI İÇİN ZORLADI
Alvarez, Maradona'nın kendisini göğüs büyütme ameliyatı olması için zorladığını öne sürdü.
Konu hakkında neden şimdi açıklama yaptığı yönündeki soruya ise Alverez, ailesinin 'Küba yönetiminin zulmüne uğramasından korktuğu' yanıtını verdi.
FİDEL CASTRO İLE TANIŞTIRDI
Diğer yandan Alvarez, Maradona'nın kendisini geçen yıllarda hayatını kaybeden Küba lideri Fidel Castro ile tanıştırdığını belirtti.
İddiaya göre Castro, Alvarez'e iltimas geçerek 2001 yılında Maradona'nın jübile maçını seyretmek üzere Arjantin'e gitmesine izin verdi.
DAVA AÇTI
Arjantin'de kaldığı süre boyunca 3 ay bir otelde tutulduğunu ifade eden Alvarez, şimdi Maradona'nın yakınlarına dava açtı.
Avukatı, Arjantin göçmenlik makamlarının Alvarez'in ülkeye girmesine ailesinin onayı olmadan izin verildiğini aktardı.
GEÇEN YIL ÖLDÜ
Maradona, geçen yılın kasım ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.
Ölümünden 3 hafta önce beyin damarlarındaki kan pıhtısı nedeniyle ameliyat olan Maradona, alkol tedavisine hazırlanıyordu.