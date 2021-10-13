Diego Maradona'ya çocuk istismarı suçlaması

Arjantinli futbol yıldızı Diego Maradona'nın, 2000'li yıllarda kendisini Küba'dan Arjantin'e kaçırarak buradaki bir otelde 3 ay tuttuğunu belirten kadın, Arjantin savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Diego Maradona'nı,n 16 yaşındaki bir kız çocuğuyla yatakta olduğu görüntüler ortaya çıktı.

Arjantinli yayın kuruluşu Infobae'nin elde ettiği görüntülerde, Küba uyruklu Mavys Alvarez'in, üstsüz olarak görülen sporcu tarafından kayda alındığı görüldü.

ARJANTİN’E KAÇIRDI

Videoda ayrıca, Maradona'nın arkadaşları da yer aldı.

Kayıt, Alvarez'in sporcuyu kendisini Küba'dan Arjantin'e kaçırmakla suçlamasından yaklaşık 2 hafta sonra yayınlandı.

KÜBA’DA TANIŞTILAR

37 yaşındaki Alvarez, dünyanın en iyi futbolcusu olarak kabul edilen Maradona ile 2000 yılında alkol ve uyuşturucu tedavisi gördüğü Küba'da tanıştığını söyledi.

Kadın, Maradona'nın uyuşturucu bağımlısı olması nedeniyle buluşmanın 'faciayla sonuçlandığını' dile getirdi.

“ZENGİNDİ VE BENİMLE İLGİLENDİ”

Miami'de bulunan yerel America TeVe kanalına konuşan Alvarez, “Hayatımın en büyük hatasıydı. Henüz çocuktum, saftım. O bir yabancıydı, zengindi ve benimle ilgilendi. Hayır diyemedim.” dedi.

Aralarında cinsel birliktelik olup olmadığı konusunda açıklama yapmayan Alvarez, ilişkilerinin 3 yıl sürdüğünü kaydetti.

GÖĞÜS BÜYÜTME AMELİYATI İÇİN ZORLADI

Alvarez, Maradona'nın kendisini göğüs büyütme ameliyatı olması için zorladığını öne sürdü.

Konu hakkında neden şimdi açıklama yaptığı yönündeki soruya ise Alverez, ailesinin 'Küba yönetiminin zulmüne uğramasından korktuğu' yanıtını verdi.

FİDEL CASTRO İLE TANIŞTIRDI

Diğer yandan Alvarez, Maradona'nın kendisini geçen yıllarda hayatını kaybeden Küba lideri Fidel Castro ile tanıştırdığını belirtti.

İddiaya göre Castro, Alvarez'e iltimas geçerek 2001 yılında Maradona'nın jübile maçını seyretmek üzere Arjantin'e gitmesine izin verdi.

DAVA AÇTI

Arjantin'de kaldığı süre boyunca 3 ay bir otelde tutulduğunu ifade eden Alvarez, şimdi Maradona'nın yakınlarına dava açtı.

Avukatı, Arjantin göçmenlik makamlarının Alvarez'in ülkeye girmesine ailesinin onayı olmadan izin verildiğini aktardı.

GEÇEN YIL ÖLDÜ

Maradona, geçen yılın kasım ayında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

Ölümünden 3 hafta önce beyin damarlarındaki kan pıhtısı nedeniyle ameliyat olan Maradona, alkol tedavisine hazırlanıyordu.