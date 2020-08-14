Diriliş Ertuğrul İngiliz The Guardian'ın gündeminde

72 ülkede 6 farklı dilde izleyicileriyle buluşan Diriliş Ertuğrul dizisi, The Guardian tarafından Game Of Thrones'a benzetildi.

Diriliş Ertuğrul dizisi, yayına girdiği 2014 yılından itibaren izlenme rekorları kırdı, farklı ülkelerde farklı platformlar üzerinden milyonlarca izleyiciye ulaştı.

İngiltere'de yayın yapan The Guardian gazetesi, Diriliş Ertuğrul dizisini mercek altına aldı.

Bu başarıyı görmezden gelemeyen İngilizler, Aina Khan'ın imzasını taşıyan bir haber servis etti.

Dizinin Latin Amerika'da, Güney Asya'da ve Afrika'da izleyicilerini kendisine bağladığına dikkat çekilen haberde, Nelson Madela'nın torunundan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya kadar birçok ismin diziye hayran olduğu hatırlatıldı.

"DİZİ O KADAR POPÜLER Kİ..."

Diriliş Ertuğrul'un, Amerika'da ve İngiltere'de de izleyiciyi kendine çekmeyi başardığının ifade edildiği haberde, "Dizi şimdi o kadar popüler ki 72 ülkede altı dilde yayınlanıyor" denildi.

GAME OF THRONES BENZETMESİ

"Bir televizyon dizisi nasıl Müslümanların Game Of Thrones'una dönüştü" başlıklı haberin alt satırlarında ise yaşanan siyasi ambargolardan da bahsedildi.

Bilindiği üzere Orta Doğu'da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul, alınan yasak kararları nedeniyle diziden mahrum kalmıştı.

Mısır'da darbeci Sisi'ye yakın din akdemisyenleri de Diriliş Ertuğrul'un izlenmemesi yönünde çağrılar yapmıştı.