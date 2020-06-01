Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan normalleşme temasları

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Bulgaristan, Ukrayna ve Hırvatistanlı mevkidaşlarıyla görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, salgın sonrası dönemi masaya yatırdı.

Salgın sonrası dönem için kademeli normalleşmeye geçen Türkiye'nin, uluslararası temasları sürüyor.

Bu kapsamda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; Bulgaristan, Ukrayna ve Hırvatistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.

NORMALLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Bakan Çavuşoğlu; Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Dmytro ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Görüşmelerin, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme süreciyle ilgili yapıldığı bildirildi.