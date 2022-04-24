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    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara Bozkurt işareti yaptı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermeni protestoculara Bozkurt işareti yaptı

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguay'da Montevideo Büyükelçiliğinin açılışını yaptı. Açılışın ardından Ermeni göstericilerin protestosuyla karşılan Çavuşoğlu 'Bozkurt işareti' ile karşılık verdi.
    • Haber Merkezi
    • 24.04.2022 - 00:35
    • Güncelleme : 24.04.2022 - 00:45
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