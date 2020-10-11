Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın saldırısını kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivil yerleşim yerlerini hedef almasını kınadı.

Ateşkese rağmen saldırılarına devam eden Ermenistan ordusu, gece saatlerinde Gence'ye bir kez daha füzelerle saldırı düzenlenmişti.

Dışişleri Bakanlığı, ateşkesi bozan Ermenistan'a tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AZERBAYCAN'A SERT MESAJ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Ermenistan’ın insani ateşkesi ihlal ederek, bugün sabaha karşı Azerbaycan’ın ikinci büyük kenti Gence’ye düzenlediği roket saldırısını şiddetle kınıyoruz.

Çatışma bölgesine 100 km. mesafedeki Gence’de bir apartmana isabet ederek dokuz sivilin ölümüne, 39 kişinin yaralanmasına neden olduğu öğrenilen bu saldırı, Ermenistan yönetiminin ihtilafı işgal altındaki Azerbaycan topraklarının dışına yayma amacına yönelik provokasyonlarının yeni bir örneğidir.

Bu saldırı aynı zamanda Ermenistan’ın gayrimeşru işgalini sürdürebilmek için uluslararası insancıl hukuku ihlal etmekte beis görmediğini ve ateşkes dilinden anlamadığını da ortaya koymaktadır.

Ermenistan’ın bu mütecaviz eylemleri şaşırtıcı olmayıp her zamanki işgalci ve saldırgan zihniyetinin açık bir yansımasıdır. Uluslararası toplum bu hukuk tanımazlığa artık dur demelidir.

Saldırıda şehit düşen Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Can Azerbaycan’a başsağlığı diliyoruz. Türkiye her zamanki gibi Azerbaycan’ın yanındadır.''

BAKAN ÇAVUŞOĞLU RUS MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Rus mevkidaşı Sergey Lavrov’la görüştüğü ve Ermenileri ateşkese uymaları konusunda uyarmalarını istediği bildirildi.