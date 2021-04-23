Euro
10.1075
1.23%
Dolar
8.3597
0.65%
Altın
477.83
0.28%
Borsa
1.345
1.1%
Bitcoin
409.009
-8.72%
EXEN Coin
22.37
3.18%
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Dışişleri Bakanlığı: İsrail yönetimini tedbir almaya davet ediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" denildi.
    • DHA
    • 23.04.2021 - 18:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dışişleri Bakanlığı: İsrail yönetimini tedbir almaya davet ediyoruz

    Dışişleri Bakanlığı, ırkçı yerleşimcilerin Doğu Kudüs'te gerçekleştirdiği kışkırtıcı eylemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

    "ENDİŞE DUYUYORUZ"

    Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasadışı yerleşim birimlerinde yaşayan ırkçı gruplar tarafından dün Kudüs'te gerçekleştirilen kışkırtıcı eylemlerin tehlike ve kaygı verici olduğu belirtilerek, "Çatışmalarda çok sayıda Filistinli sivilin yaralanmasından ve bunlardan bir kısmının İsrail güvenlik güçlerince gözaltına alınmasından endişe duyuyoruz. İsrail yönetimini, Filistinli sivillerin ırkçı yerleşimcilerin saldırılarına karşı korunması ve ramazan ayında kışkırtma ve nefret yerine huzur ve hoşgörü ortamının tesis edilmesi hususunda tedbir almaya davet ediyoruz" denildi.

     

     

    müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir