Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını uyardı

İHA
İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.
Lübnan'daki Türk vatandaşlarına uyarı
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
“İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır”
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