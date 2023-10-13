Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'daki Türk vatandaşlarını uyardı Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmaları nedeniyle Lübnan’da bulunan Türk vatandaşlarına uyarıda bulundu.

İHA

İsrail ve Filistin arasında yaşanan çatışmalar sürerken Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Lübnan'daki Türk vatandaşlarına uyarı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İsrail ve Filistin'deki son gelişmelerin Lübnan’ın güneyine yansımaları çerçevesinde, Lübnan’da bulunan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve mümkünse Litani Nehri'nin güneyinde kalan bölgelerden uzak durmaları tavsiye olunmaktadır. Gelişmelerin Bakanlığımızın ve Beyrut Büyükelçiliğimizin resmi web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilmesi yararlı olacaktır”

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)