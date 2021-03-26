Dışişleri Bakanlığı'ndan Mısır'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Mısır'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.

Dışişleri Bakanlığı, Mısır’ın Sohac vilayeti Tahta bölgesinde bugün meydana gelen tren kazasında 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu kazayla ilgili açıklama yaptı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, kazanın üzüntüyle öğrenildiğini belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Mısır halkı ile merhumların aile ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz."