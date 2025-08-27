Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına kınama

Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı tutumunu sürdüren İsrail, aynı zamanda Lübnan'ı da hedef alıyor...

İsrail'in saldırıları dünyadan tepki çekerken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tepki çeken açıklamalarına bir yenisini ekledi.

NETANYAHU'DAN 1915 OLAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1915 olaylarına ilişkin tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Netanyahu'nun açıklamalarına Türkiye'den yanıt gecikmedi.

NETANYAHU'NUN AÇIKLAMASI KINANDI

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasını kınayarak reddetti.

Bakanlıktan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

"TARİHİ VE HUKUKİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMAYAN BU BEYANI KINIYOR VE REDDEDİYORUZ"

Netanyahu'nun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasının "geçmişteki acı olayları siyasi saiklerle istismar etmeye yönelik" bir girişim olduğu belirtilen açıklamada, İsrail Başbakanı'nın Filistin halkına karşı işlenen "soykırımdaki" rolünden ötürü yargılanmakta olduğu, kendisinin ve hükümetinin işlediği suçları örtbas etmeye çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, "Tarihi ve hukuki gerçeklerle bağdaşmayan bu beyanı kınıyor ve reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU

Bir program sunucusu, yayında Netanyahu'ya şu soruyu yöneltmişti:

Eğer Ermeni, Süryani ve Rum soykırımlarını tanıyacak bir ülke olmasını bekleseydim, bunun İsrail olacağını düşünürdüm. Neden hala tanımadınız?

Netanyahu ise şu ifadeler ile yanıt vermişti: