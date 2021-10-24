Dışişleri Bakanlığı'ndan Özbekistan'daki seçimle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'nın Özbekistan'daki Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı açıklamasında "Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz" denildi.

Özbekistan'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.

"ÖZBEKİSTAN'IN İSTİKRAR VE REFAHINA BÜYÜK ÖNEM ATFEDİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'nın seçimle ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Özbekistan'da 24 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçiminin yüksek bir katılım oranıyla barış ve huzur ortamında gerçekleştirilmiş olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonuçlarının dost ve kardeş Özbekistan için hayırlı olmasını diliyoruz. Stratejik ortağımız Özbekistan'la ilişkilerimizin bölgesel güvenlik istikrar ve refaha katkıda bulunacak şekilde her alanda geliştirilmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz"



