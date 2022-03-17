Petrol
104.65
6.76%
Euro
16.34
1.16%
Dolar
14.76
1.01%
Altın
921.31
1.84%
Borsa
2131
2.03%
Bitcoin
603.874
1.34%
BTXN Coin
39.24
-0.27%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Hafif yağmur 9 C

    Dmitri Medvedev: Rusya, düşmanlarına hadlerini bildirme gücüne sahip

    Medvedev, Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürme planının boşa çıkacağını söyledi.
    • REUTERS
    • 17.03.2022 - 15:31
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 16:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Dmitri Medvedev: Rusya, düşmanlarına hadlerini bildirme gücüne sahip

    Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna saldırıları sonrası ülkesine yönelik yaptırımlara tepki gösterdi.

    Medvedev, ABD'nin, "Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürmek ve parçalamak amacıyla Rus düşmanlığını körüklediğini" savundu.

    YAPTIRIM TEPKİSİ: TÜM DÜŞMANLARA...

    Bu girişimin işe yaramayacağını vurgulayan Medvedev, "Rusya, tüm küstah düşmanlarına hadlerini bildirme gücüne sahip." dedi.

    24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya, ABD ve Avrupa tarafından yaptırımlarla karşılaştı.

    RUSYA'YA EKONOMİK AMBARGO

    Rus siyasetçilere, şirketlere ve iş insanlarına ambargolar uygulanarak, Moskova'nın dünya ekonomisiyle bağlarının kesilmesi hedefleniyor.

    Dmitri Medvedev: Rusya, düşmanlarına hadlerini bildirme gücüne sahip #1


    İlginizi Çekebilir

    Fed'in faiz kararı bekleniyor
    Ekonomi

    Fed'in faiz kararı bekleniyor

    Survivor'da elenen son yarışmacı belli oldu
    Medya

    Survivor'da elenen son yarışmacı belli oldu

    Bitcoin'den para kazanın
    Mtm

    Bitcoin'den para kazanın

    Görüş Bildir