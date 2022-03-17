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- Dmitri Medvedev: Rusya, düşmanlarına hadlerini bildirme gücüne sahip
Dmitri Medvedev: Rusya, düşmanlarına hadlerini bildirme gücüne sahip
Medvedev, Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürme planının boşa çıkacağını söyledi.
- REUTERS
- 17.03.2022 - 15:31
- Güncelleme : 17.03.2022 - 16:10
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev, Ukrayna saldırıları sonrası ülkesine yönelik yaptırımlara tepki gösterdi.
Medvedev, ABD'nin, "Rusya'yı dizlerinin üzerine çöktürmek ve parçalamak amacıyla Rus düşmanlığını körüklediğini" savundu.
YAPTIRIM TEPKİSİ: TÜM DÜŞMANLARA...
Bu girişimin işe yaramayacağını vurgulayan Medvedev, "Rusya, tüm küstah düşmanlarına hadlerini bildirme gücüne sahip." dedi.
24 Şubat'ta Ukrayna'ya askeri operasyon başlatan Rusya, ABD ve Avrupa tarafından yaptırımlarla karşılaştı.
RUSYA'YA EKONOMİK AMBARGO
Rus siyasetçilere, şirketlere ve iş insanlarına ambargolar uygulanarak, Moskova'nın dünya ekonomisiyle bağlarının kesilmesi hedefleniyor.