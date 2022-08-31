Dmitriy Peskov: Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri iş birliğini etkilemiyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiğine yönelik konuşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Kırım Platformu Liderler Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü işaret ederek Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesinin meşru olmadığına yönelik açıklamalarda bulundu.

İHA'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine dair Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, açıklama yaptı.

"Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor"



Dmitriy Peskov, Erdoğan'ın bu düşüncelerinin Rusya'nın çıkarları doğrultusunda 2 ülke arasındaki ilişkileri etkilemediğini belirterek "Erdoğan'ın Kırım hakkındaki görüşleri 2 ülke arasındaki işbirliği etkilemiyor." dedi.

"İş birliğini derinleştirmek için çok iyi bir potansiyele sahibiz"



Özellikle İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması gibi konularda Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini de ifade eden Peskov, "Tahıl meselesinde olduğu gibi, Türkiye'nin zor durumların aşılmasındaki çabalarını çok takdir ediyoruz. Dolayısıyla bizim çıkarımıza olan hususlarda konuştuk ve konuşmaya devam edeceğiz. İş birliğini derinleştirmek için çok iyi bir potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.