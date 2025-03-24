Dmitriy Peskov'dan Ukrayna yorumu

Rusya ile Ukrayna arasında gerilim sürerken Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

Peskov, başkent Moskova'da gündeme ilişkin konuştu.

"RUSYA İLE ABD, UKRAYNA KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNE DOĞRU İLERLEMEK İSTİYOR"

Rusya ve ABD arasında Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da müzakerelerin başladığını vurgulayan Peskov, şöyle dedi:

Rusya ile ABD, Ukrayna krizinin çözümüne doğru ilerlemek istiyor. Bu konuda ortak anlayış var. Ancak meseleyle ilgili teknik konularda yapılması gereken çok iş var.