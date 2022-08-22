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    Dmitriy Peskov'un eşi Navka, eğlence görüntüsüyle konuşuluyor

    Dmitriy Peskov'un eşi Navka, eğlence görüntüsüyle konuşuluyor

    47 yaşındaki Rus buz patenci, tabakları birbirine vurarak eğlendi. Navka'nın anları, sosyal medyada tepkilerin odağına oturdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.08.2022 - 10:38
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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un eşi Tatiana Navka, Yunanistan'da eğlenirken görüntülendi.

    Türkiye'den sonra tatil için Yunanistan'a geçen Navka'nın bu ülkedeki eğlence anları gündem oldu.

    Peskov'un eşinin tabak kırma anları

    Görüntülerde 47 yaşındaki Navka, eline aldığı tabakları birbirine vurarak teker teker kırdı.

    Mirror gazetesi, Peskov'un eşinin çok konuşulan anlarını, "Vladimir Putin'in en iyi yardımcılarından birinin karısı, başka bir NATO ülkesindeki ikinci tatilinde çılgınca tabakları kırarken görüntülendi." şeklinde aktardı.

    Dmitriy Peskov'un eşi Navka, eğlence görüntüsüyle konuşuluyor ViDEO

    "Vurdumduymaz tavır"

    Navka'nın "kontrolü kaybettiği" şeklinde ifadelere yer verildi. "Gösterişli" görüntülerin, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş nedeniyle tepki topladığı kaydedildi.

    "Yunanistan'da tabak kırma geleneğinin bir yas eylemi olabildiği, aynı zamanda bir kutlamada 'vurdumduymaz' bir tavır olarak da görüldüğüne" dikkat çekildi.

    Sosyal medyada yorum yağmuru: Kocan mı çekiyor

    Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Savaşan bir ülkenin üst düzey bir yetkilisinin karısı daha mütevazı davranmalı", "Neredeyse Rusya'nın first lady'si", "Yunanistan'a girmesine nasıl izin verildi?", "Kocan mı çekiyor" denildi.

    Dmitriy Peskov un eşi Navka, eğlence görüntüsüyle konuşuluyor #1

    Dmitriy Peskov un eşi Navka, eğlence görüntüsüyle konuşuluyor #2

    Dmitriy Peskov un eşi Navka, eğlence görüntüsüyle konuşuluyor #3


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