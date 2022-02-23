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    Dmitro Kuleba: Karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 18:30
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    Dmitro Kuleba: Karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.

    Kuleba, "Donbas'ta karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz." dedi.

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