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- Dmitro Kuleba: Karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz
Dmitro Kuleba: Karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
- İHA
- 23.02.2022 - 18:30
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın kan dökülmesini istemediğini belirtti.
Kuleba, "Donbas'ta karşı saldırıya geçmeyi düşünmüyoruz." dedi.
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