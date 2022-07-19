Haberler

Dünya Haberleri

Dmitry Medvedev; Rusya tüm hedeflerine ulaşacak

Dmitry Medvedev; Rusya tüm hedeflerine ulaşacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, gündeme dair yaptığı açıklamada, "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak. Barış, bizim şartlarımıza göre olacak" dedi.