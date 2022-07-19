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Dmitry Medvedev; Rusya tüm hedeflerine ulaşacak
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, gündeme dair yaptığı açıklamada, "Rusya tüm hedeflerine ulaşacak. Barış, bizim şartlarımıza göre olacak" dedi.
- 19.07.2022 - 12:47
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 146'ncı günününde de sürüyor.
İki ülke arasındaki henüz anlaşma sağlanamazken Rusya Güvenlik Konseyi (SB) Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu.
ABD'yi eleştirdi
Dmitry Medvedev yaptığı paylaşımda Amerika Birleşik Devletleri'nin Kiev yönetimine silah pompalamaya devam ettiğini belirten ifadeler kullandı.
Dmitry Medvedev, ABD'nin bir kez daha uluslararası terörizmin sponsoru olduğunu belirtti.
"Barış, bizim şartlarımıza göre olacak"
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
"Rusya tüm hedeflerine ulaşacak. Barış, bizim şartlarımıza göre olacak."