Doğu Akdeniz'de enerji mücadelesi hız kazandı

Mısır, Libya ile deniz sınırını tek taraflı olarak belirledi. Ankara her iki ülkeyi diyalog kurmaya çağırırken, Türkiye'nin kıta sahanlığının ihlal edilmediği belirtildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun raporuna göre, Doğu Akdeniz'de 1,7 milyar varil petrol ve 3,5 trilyon metreküp doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor.

Dünya çapında faaliyet gösteren enerji devi şirketleri, bu raporun ardından dikkatlerini bölge üzerinde yoğunlaştırırken, Türkiye ile Libya arasında imzlanan Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması dengeleri değiştirdi.

Akdeniz'de enerji denklemi yeniden kuruluyor

Her iki ülke de Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve çıkarlarını karşılıklı olarak korumayı amaçlıyor.

Akdeniz'de enerji denklemleri yeniden kurulurken, son olarak Türkiye, 4 yerli ve milli sondaj gemisini aynı anda göreve başlattı.

Libya ile Mısır arasında sınır sorunu

Diğer taraftan Yunanistan, Libya, İsrail, ve Mısır gibi bölge ülkeleri de kendi aralarında oluşan anlaşmazlıkları ortadan kaldırmaya çalışırken gerilimler de yaşanıyor.

Afrika'nın kuzeyinde yer alan ve Akdeniz'e sınırı olan iki komşu ülke Libya ve Mısır arasında deniz yan sınırı sorunu ortaya çıktı.

Ankara'dan diyalog çağrısı

Kahire yönetimi, Libya'yla deniz sınırını geçtiğimiz hafta, 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirledi.

Bu durum Trablus'ta tepkiyle karşılanırken, Türkiye söz konusu iki ülke arasındaki deniz sınırlarının uluslararası hukuk çerçevesinde tespiti için Kahire ve Trablus'a diyalog kurmaları yönünde çağrıda bulundu.

Türkiye’nin bölgedeki sahanlığını ihlal etmiyor

Konuyu yakından takip eden diplomatik kaynaklara göre, Mısır'ın Libya'ya yönelik tek taraflı sınır adımı, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal etmiyor.

AA'nın aktardığına göre, iki ülkenin yaşadığı sorunun çözümü için Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçıl yöntemlere işaret edildi.