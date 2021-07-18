Euro
10.1037
-0.32%
Dolar
8.5173
-0.55%
Altın
496.32
-1.54%
Borsa
1.363
-0.29%
Bitcoin
273.277
0.46%
EXEN Coin
23.44
3.67%
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler yürüyüş düzenledi

    Sözde Tapınağın Yıkılışı’nın yıldönümünde Mescid-i Aksa’ya düzenlenecek baskın öncesi fanatik Yahudiler Doğu Kudüs’te yürüyüş düzenledi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 09:07
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 09:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler yürüyüş düzenledi

    Mescid-i Aksa’ya düzenlenecek büyük baskın öncesinde, Doğu Kudüs’te bölgede gerginlik devam ediyor.

    Doğu Kudüs’te bir araya gelen fanatik Yahudiler, İsrail polisinin himayesi altında yürüyüş düzenledi.

    ARBEDE YAŞANDI

    Kudüs’ün birkaç bölgesinde Filistinlilerin tepki göstermesi ile arbede yaşandı.

    İsrail güçleri bu bölgelerde Filistinlilere müdahale etti.

    Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler yürüyüş düzenledi #1

    BASKIN ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

    Tapınak (Heykel) grupları olarak adlandırılan aşırılık yanlısı Yahudi örgütleri, sözde Tapınağın Yıkılışı’nın yıldönümünde Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenlenmesi çağrısını yapmıştı.

    Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler, yürüyüş düzenledi VİDEO

    Filistin Alimleri Birliği ise Yahudi yerleşimcilerin yarın kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme çağrıları karşısında uyarıda bulunmuştu.

    Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler yürüyüş düzenledi #2

    Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler yürüyüş düzenledi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir