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- Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler yürüyüş düzenledi
Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler yürüyüş düzenledi
Sözde Tapınağın Yıkılışı’nın yıldönümünde Mescid-i Aksa’ya düzenlenecek baskın öncesi fanatik Yahudiler Doğu Kudüs’te yürüyüş düzenledi.
- İHA
- 18.07.2021 - 09:07
- Güncelleme : 18.07.2021 - 09:08
Mescid-i Aksa’ya düzenlenecek büyük baskın öncesinde, Doğu Kudüs’te bölgede gerginlik devam ediyor.
Doğu Kudüs’te bir araya gelen fanatik Yahudiler, İsrail polisinin himayesi altında yürüyüş düzenledi.
ARBEDE YAŞANDI
Kudüs’ün birkaç bölgesinde Filistinlilerin tepki göstermesi ile arbede yaşandı.
İsrail güçleri bu bölgelerde Filistinlilere müdahale etti.
BASKIN ÇAĞRISI YAPILMIŞTI
Tapınak (Heykel) grupları olarak adlandırılan aşırılık yanlısı Yahudi örgütleri, sözde Tapınağın Yıkılışı’nın yıldönümünde Mescid-i Aksa'ya büyük bir baskın düzenlenmesi çağrısını yapmıştı.
Doğu Kudüs’te fanatik Yahudiler, yürüyüş düzenledi VİDEO
Filistin Alimleri Birliği ise Yahudi yerleşimcilerin yarın kalabalık gruplar halinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleme çağrıları karşısında uyarıda bulunmuştu.