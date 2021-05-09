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Doğu Kudüs'te İsrail terörü
Son olarak cemaate düzenlediği saldırı ile gerilimi artıran İsrail'in zulmü, yeni bir boyuta taşındı.
- AA & Ensonhaber
- 09.05.2021 - 09:27
- Güncelleme : 09.05.2021 - 09:36
İsrail'in Filistin zulmü devam ediyor...
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cemaate saldırıp ses bombası atarak tüm dünyayı ayağa kaldırmıştı.
Yüzlerce Filsitinli polislerin sert müdahalelerine maruz kalarak yara alırken, bazı Filistinliler ise tüm engellemelere rağmen dayanışma için sokaklara döküldü.
İsrail güçleri masum insanlara göz yaşartıcı gaz bombası ve müdahale aracından tazyikli su sıkarak karşılık verirken, ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.