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Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı

Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı

Bir kadın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya doğumhanede yakalandı. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.