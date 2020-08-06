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- Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı
Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı
- İHA
- 06.08.2020 - 12:15
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamadan görüntüler gelmeye devam ediyor.
Doğum için El-Rum Hastanesi'nde doğumhaneye alınan Emmanuelle Khnassier, patlamaya doğumhanede yakalandı.
EŞİNİN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Doğumu kayda almak isteyen Emmanuelle’nin eşi Edmond Khnassier tarafından çekilen görüntülerde, şiddetli patlamanın yaşandığı anlar kayıtlara geçti.
Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı VİDEO
BEBEK VE ANNE BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ
Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi.
Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.
İKİSİ DE İYİ
Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HASTANE HİZMET DIŞI KALDI
Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, dün yaptığı açıklamada, El Rum Hastanesi’nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirmişti.