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    Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı

    Bir kadın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamaya doğumhanede yakalandı. Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
    • İHA
    • 06.08.2020 - 12:15
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    Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamadan görüntüler gelmeye devam ediyor.

    Doğum için El-Rum Hastanesi'nde doğumhaneye alınan Emmanuelle Khnassier, patlamaya doğumhanede yakalandı.

    EŞİNİN ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

    Doğumu kayda almak isteyen Emmanuelle’nin eşi Edmond Khnassier tarafından çekilen görüntülerde, şiddetli patlamanın yaşandığı anlar kayıtlara geçti.

    Doğuma girdi: Beyrut'taki patlamaya doğumhanede yakalandı VİDEO


    BEBEK VE ANNE BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

    Patlamanın şiddetiyle doğumhanede ve hastanede büyük hasar meydana geldi.
    Patlama sonrası doğumun gerçekleştiği, bebeğin ve annesinin ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildiği belirtildi.

    İKİSİ DE İYİ

    Bebek ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    HASTANE HİZMET DIŞI KALDI

    Lübnan Sağlık Bakanı Hassan Hamad, dün yaptığı açıklamada, El Rum Hastanesi’nin patlamadan dolayı tamamen hizmet dışı kaldığını bildirmişti.

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