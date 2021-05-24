Fil hastalığı olan Amerikalı kadın, biri 45 kilo ağırlığında olan bacağının neden olduğu sıra dışı görünümüyle acımasız eleştiriler alsa da kendisiyle gurur duymayı nasıl öğrendiğini anlattı.

Amerikalı Mahogany Geter, lenfödem (fil hastalığı) ile doğdu.

Geter, büyüdükçe bacağı da büyüdü ve tam 45 kilo ağırlığına geldi. Genç kadını görümünden dolayı eleştirenler, onunla alay ederek, bacağını kesip daha iyi görünmesini söylediler.

“CAHİL YORUMLARDAN PAYIMI ALDIM”

Onu ‘deforme olmuş insan’ olarak tanımlayanlar, bacağını "jambon rulosu"na bile benzettiler.

Ancak Geter, kendi görüntüsüyle barışıp alay edenleri görmezden gelmeyi öğrendi.

The Sun gazetesine konuşan genç kadın, “Cahil yorumlardan payımı aldım. Bir kişi bacağımın domuz pastırması gibi göründüğünü söyledi ve okuldaki bir kız bana deforme olmuş sürtük dedi. Bu acımasız insanların üstesinden gelmek çok zor oldu ama başka seçeneğim yoktu.” ifadesini kullandı.

BAŞKA İNSANLARA DA İLHAM KAYNAĞI OLUYOR

“Uzun süre kendimi çok zayıf hissettim ama büyüdüğümde, çevrimiçi lenfödem topluluğunun ve ilham kaynağım olan annemin desteğiyle ne kadar güzel olduğumu anladım. Sadece görünüş değil, bir insan olarak” diyen Geter, kendisiyle aynı durumda olan başka insanlara da ilham verebilmek, onlara kendilerini ve ne kadar güzel göründüklerini kabul ettirmek için elinden geleni yaptığını anlattı.

Doğuştan lenfödemili genç kadın görünüşüyle barışık yaşıyor VİDEO

TAKİPÇİLERİ DESTEKLEYİCİ DAVRANIYOR

Kendisine yönelik aşağılamanın çocukluk çağında başladığını anlatan genç kadın, bunun öz güvenini zedelediğini ancak zamanla içindeki ve dışındaki güzelliği fark ettiğini söyledi.

Şimdi modellik yapan Geter, Instagram, YouTube ve TikTok platformlarında bacağını sergilemekten kaçınmıyor.

Genç kadın, internet üzerinden kendisini takip eden insanların nazik ve destekleyici davrandıklarını söylüyor.

YALNIZCA ŞİŞLİĞİ İNDİRMEYE ÇABALIYOR

Geter’a lenfödem teşhisi, doğumundan hemen sonra, şimdi 42 yaşında olan annesinin, sol bacağındaki farklılığı görmesi üzerine konuldu.

Şu anda bacağı için herhangi bir tedavi olmadığını söyleyen Geter, yalnızca fizyoterapi ve lenfatik drenaj masajı ile bacağındaki şişliğin hafifletilebildiğini söyledi.

"UCUBE GİBİ HİSSEDİYORDUM"

133 kilo ağırlığında olan ve üç kız kardeşin en büyüğü olan Geter, kendisine teşhis konulduğunda annesinin çaresiz kaldığını anlatarak, “Bir çocuk olarak hiçbir zaman güzel hissetmedim. Tanrı’nın beni lanetlediğini düşünürdüm. Çirkin, ucube gibi hissediyordum ve çok ağladığımı biliyorum.” diye konuştu.

“Daha sonra bu durumun bana verildiğine karar verdim çünkü ben duygusal olarak güçlüydüm ve üstesinden gelebilirdim” diyen Geter, şöyle devam etti:

“O zamandan beri kabul etmeyi ve kendini kutlamayı öğrendim. Başka insanlara da farklılıklarını kutlamaları için ilham vermek istiyorum. Artık hem iç hem de dış güzelliğe sahip olduğuma inanıyorum. Bedenimin yapabilecekleriyle gurur duyuyorum.”

“KENDİMİ NORMAL BİR HAYAT YAŞAYAN BİRİ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Sosyal medya fenomenine dönüşen Geter, şimdilerde zamanının büyük kısmını YouTube kanalına içerik hazırlamakla geçiriyor.

Genç kadın, “Kendimi moralsiz hissettiğimde iyi hissetmek için adım atarım. Sosyal medyaya ara veririm, müzik dinlerim, meditasyon yaparım ve annemle konuşurum, çünkü o benim terapistim.” diye konuştu.

“Zor zamanlar geçirmeme rağmen kendimi normal bir hayat yaşayan biri gibi hissediyorum” diyen Geter, “Güçlü olmaya ve bir rol model olarak hayallerime odaklanmaya çalışıyorum.” ifadesini kullandı.