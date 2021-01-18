Donald Trump, 100'den fazla kişi için af çıkaracak

Donald Trump, 100'den fazla kişi için af çıkaracak

Trump'ın af listesine son şeklinin verilmesi için Beyaz Saray'da toplantı yapıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, görevden ayrılmasına saatler kala yeni bir af furyasını başlatmaya hazırlanıyor.

Trump'ın, geçen aralık ayındaki tartışmalı kararı kapsamında affettiği kişiler arasında eski kampanya direktörü Paul Manafort, eski danışmanı Roger Stone ile damadı ve kıdemli danışmanı olan Jared Kushner'in babası Charles Kushner bulunuyordu.

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Konuyla ilgili kaynaklara göre, Trump, salı günü görevdeki son mesaisinde en az 100 af ve cezada hafifletme kararı alacak.

CNN International'ın haberine göre, Beyaz Saray'da af listesini tamamlamak için pazar günü bir toplantı gerçekleştirildi.

Affedilecekler listesinde, beyaz yakalı suçlular ile yüksek profilli rapçiler yer alıyor.

Trump'ın, ikinci kez görevi kötüye kullanma konusunda suçlanmasına yol açan Kongre baskınının kendisini, çocuklarını ve kişisel avukatı Rudy Giuliani'yi affetme isteğini karmaşık hale getirdiği belirtiliyor.

Yardımcıları, görevi bırakmaya hazırlanan ABD Başkanı'nın bu yönde bir adım atacağını düşünmüyor.

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