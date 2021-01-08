Euro
9.0143
-0.09%
Dolar
7.3663
0.25%
Altın
440.8
-2.48%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
307.285
5.49%
EXEN Coin
11.21
-0.08%
17ºC
İstanbul
Yer yer bulutlu 17 C

    Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak

    ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağını açıkladı.
    • DHA
    • 08.01.2021 - 18:56
    • Güncelleme : 08.01.2021 - 19:18
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak

    ABD’nin başkenti Washington DC’de 6 Ocak'ta Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının yankıları sürüyor.

    3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Joe Biden’ın, 20 Ocak’ta başkanlığı Donald Trump’tan devralması bekleniyor.

    "YEMİN TÖRENİNE KATILMAYACAĞIM"

    ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Soranlara yanıt olarak, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım” ifadelerini kullandı.

    Öte yandan, Trump'ın devir teslim töreninden bir gün önce Florida'ya gitmesi beklendiği ifade edildi.

    6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri, barikatları aşarak Kongre'ye girmişti.

    Kongre binasının Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.

    Donald Trump, 20 Ocak taki yemin törenine katılmayacak #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir