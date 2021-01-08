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- Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak
Donald Trump, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacak
- DHA
- 08.01.2021 - 18:56
- Güncelleme : 08.01.2021 - 19:18
ABD’nin başkenti Washington DC’de 6 Ocak'ta Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını basmasının yankıları sürüyor.
3 Kasım’da yapılan başkanlık seçimlerinin kazananı Joe Biden’ın, 20 Ocak’ta başkanlığı Donald Trump’tan devralması bekleniyor.
"YEMİN TÖRENİNE KATILMAYACAĞIM"
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Soranlara yanıt olarak, 20 Ocak'taki yemin törenine katılmayacağım” ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Trump'ın devir teslim töreninden bir gün önce Florida'ya gitmesi beklendiği ifade edildi.
6 OCAK KANLI KONGRE BASKINI
ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington'daki mitingi sonrasında destekçileri, barikatları aşarak Kongre'ye girmişti.
Kongre binasının Donald Trump destekçileri tarafından basılmasıyla yaşanan olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralanmıştı.