Donald Trump, 73 kişiyi affetti

ABD Başkanı Trump, görevinin son gününde bazı isimleri affetti. Affedilenler arasında; müzik ve spor dünyasından bazı isimler ile Trump'ın aile yakınları yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlıktaki son gününde af ve ceza indirimi kararları yayınladı.

Trump'ın 73 kişiye af, 70 kişiye ceza indirimi getiren kararları, başkanlığının sona erdiği gece yarısından sonra yayınlandı.

Affedilenler arasında, Trump'ın eski başdanışmanı Steve Bannon'ın yanı sıra müzik ve spor dünyasından bazı isimler, eski Kongre üyeleri ve Trump'ın aile yakınları yer aldı.

BANNON, DOLANDIRICILIKLA SUÇLANIYORDU

Bannon için verilen karara dair yayınlanan açıklamada, Meksika sınırında duvar örmek için başlatılan "We Build The Wall (Duvarı İnşa Ediyoruz)" kampanyasına sağlanan fonlar üzerinden "dolandırıcılık" yapmakla suçlanan eski başdanışman Bannon'ın "muhafazakar siyasi hareket içinde önemli bir lider olduğu, zekası ve öngörüleriyle tanındığı" belirtildi.

Steve Bannon

AFFEDİLEN İSİMLERDEN BAZILARI

Bannon dışında affedilen isimler arasında görev yaptığı dönemde rüşvet ve dolandırıcılıkla suçlanan eski Detroit Belediye Başkanı Kwame Kilpatrick, Google'ın sürücüsüz araç sırlarını çalmakla suçlanan mühendis ve teknoloji girişimcisi Anthony Lewandowski, casuslukla suçlanan İsrail vatandaşı Aviem Sella, ruhsatsız silah ve mermi bulundurmaktan ceza alan, "Lil Wayne" sahne adıyla bilinen rap müzik sanatçısı Dwayne Michael Carter Jr. ve Cumhuriyetçi Partili bazı Kongre üyeleri yer aldı.

Dwayne Michael Carter Jr.

Trump, geçen ay da Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahalesine ilişkin başlatılan FBI soruşturmasında faaliyetleri ele alınan eski seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort ve kampanyada kendisine danışmanlık yapan Roger Stone ile damadı Jared Kushner'in babası Charles Kushner'e af çıkartmıştı.